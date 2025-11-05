Τον... «elevator» Θανάση Αντετοκούνμπο «επιστρατεύει» το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της καμπάνιας για τη μεγάλη απογραφή όλων των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων που είναι σε εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου.

Το υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι η διαδικασία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ευχαριστεί θερμά τον «elevator» του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία του και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για ποιότητα και ασφάλεια στους ανελκυστήρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν....

Πηγή: skai.gr

