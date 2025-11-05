Μαρτυρικό θάνατο είχε η 75χρονη που δολοφονήθηκε από ληστές μέσα στο σπίτι της, στη Σαλαμίνα την περασμένη Παρασκευή, όπως αποκαλύπτει το πόρισμα τη νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, που αποκαλύπτει το ΕΡΤnews.

Σημειώνεται πως η αρχική εικόνα ήταν πως ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προήλθε από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι. Δηλαδή ότι οι ληστές προτού ληστέψουν την ηλικιωμένη, την χτύπησαν με ένα μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αναίσθητη. Η νεκροψία-νεκροτομή δείχνει ότι βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο ενώ έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Τα δύο σενάρια που εξετάζονται

Οι δράστες ακόμα αναζητούνται ενώ οι Αρχές εξετάζουν δύο σενάρια για το έγκλημα. Το ένα είναι πως είτε πρόκειται για σκληρούς κακοποιούς που δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για λεφτά και κοσμήματα, και το άλλο πως οι δράστες είναι άτομα που γνώριζε η ηλικιωμένη, καθώς εισέβαλλαν στο σπίτι της χωρίς μάσκες ή κουκούλες.

Αυτό που βάζει σε υποψίες τις Αρχές είναι αφενός η αγριότητα της συγκεκριμένης ληστείας και του εγκλήματος που προηγήθηκε και αφετέρου το γεγονός ότι δεν αποκλείεται οι δράστες να είχαν ακόμη και πληροφορία εκ των έσω, τόσο για τη λεία που υπήρχε μέσα στο σπίτι, όσο και για τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Σημειώνεται πως μετά το άγριο έγκλημα άρπαξαν περίπου 8-10.000 ευρώ που είχε η γυναίκα και ακριβά κοσμήματα.

Φαίνεται δε ότι δεν επέλεξαν τυχαία το σημείο από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης καθώς παρακολουθούνταν από τέσσερις κάμερες, μία εσωτερική και τρεις εξωτερικές. Η εσωτερική είχε απενεργοποιηθεί από την 75χρονη, οι άλλες τρεις λειτουργούσαν και κατέγραφαν τον κήπο και τη μία πλευρά του σπιτιού. Υπήρχε μια τυφλή γωνία, ένα σημείο το οποίο δεν κάλυπταν οι κάμερες και οι δράστες. Οι αδίστακτοι ληστές και δολοφόνοι της 75χρονος επέλεξαν να μπουν σπάζοντας το παράθυρο από το συγκεκριμένο τυφλό σημείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.