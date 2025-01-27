Πολεμικό Ναυτικό: Έκτακτες κρίσεις πλοιάρχων

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ) ,κατά τις σημερινές έκτακτες κρίσεις έκρινε -σύμφωνα με το 2439/96- ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 23 πλοιάρχους μάχιμους, 2 πλοιάρχους μάχιμους εκτός οργανικών θέσεων, 17 πλοιάρχους μηχανικούς, 1 μηχανικό εκτός οργανικών θέσεων, 14 πλοιάρχους Υγειονομικού/ιατρούς, μία πλοίαρχο Υγειονομικού οδοντίατρο, 11 πλοιάρχους Υγειονομικού/Νοσηλευτικής και 7 μη διατηρητέους πλοιάρχους μάχιμους εκτός οργανικών θέσεων.

Παράλληλα, το ΑΝΣΚ έκρινε - σύμφωνα με το Ν. 3883/10 - ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, 33 πλοιάρχους μάχιμους, 16 πλοιάρχους μηχανικούς, 10 πλοιάρχους Οικονομικού, 9 πλοιάρχους Υγειονομικού/ιατρούς και 11 πλοιάρχους Υγειονομικου/Νοσηλευτικής.

Τέλος, έκρινε μη διατηρητέους 7 πλοιάρχους μάχιμους εκτός οργανικών θέσεων.

Πηγή: skai.gr

