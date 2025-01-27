Εκτακτες κρίσεις από το ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο

Σε νέα συνεδρίαση του το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε προακτέους κατ' εκλογή 1 Ταξίαρχο Οικονομικού και 54 Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων και Διατηρητέους στον αυτό βαθμό 10 Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων.

Το Ανωτάτο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις σημερινές έκτακτες κρίσεις έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 143 Συνταγματάρχες Όπλων, 11 Συνταγματάρχες Όπλων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους, 122 Συνταγματάρχες Σωμάτων, 4 Συνταγματάρχες Σωμάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους και 1 Συνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρό, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στον βαθμό του.

Παράλληλα, έκρινε Διατηρητέους 56 Συνταγματάρχες Όπλων, 194 Συνταγματάρχες Σωμάτων, 6 Συνταγματάρχες Σωμάτων,οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, 3 Συνταγματάρχες Όπλων Εκτός Οργανικών Θέσεων και 6 Συνταγματάρχες Σωμάτων Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους.

Τέλος, έκρινε Μη Διατηρητέους 22 Συνταγματάρχες Όπλων Εκτός Οργανικών Θέσεων και 4 Συνταγματάρχες Σωμάτων Εκτός Οργανικών Θέσεων και ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 3 Συνταγματάρχες Όπλων Εκτός Οργανικών Θέσεων, 3 Συνταγματάρχες Σωμάτων Εκτός Οργανικών, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας τους στο βαθμό τους.

Το Ανωτάτο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις σημερινές έκτακτες κρίσεις έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 49 Ταξιάρχους Όπλων και 1 Ταξίαρχο Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσία Γραφείου,12 Ταξιάρχους Σωμάτων, μία Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής και μία Ταξίαρχο Υγειονομικού Οδοντίατρο.

Παράλληλα, έκρινε Διατηρητέους 44 Ταξιάρχους Όπλων 10 Ταξιάρχους Σωμάτων και μία Ταξίαρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής.

Πηγή: skai.gr

