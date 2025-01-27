«Αν τα παιδιά μας έφυγαν χωρίς οξυγόνο προφανές είναι ότι ούτε εμείς μπορούμε να αναπνεύσουμε, αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη. ». Η Μαρία Καρυστιανού σχολιάζει με ανάρτησή της στα social media τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Εκεί, που τόσο άδικα χάθηκαν 57 ψυχές. Εκεί, που όλη η Ελλάδα ράγισε κυριολεκτικά στη μέση, ζητώντας δικαιοσύνη. Και σεβασμό. Σεβασμό απέναντι στους απλούς ανθρώπους, που εμπιστεύονται τα παιδιά τους και τον εαυτό τους, την ίδια τους τη ζωή, το οξυγόνο τους, στους «υπεύθυνους».

Η Μαρία Καρυστιανού έγραψε στο μήνυμά της:

«Ευγνώμων για την ομορφιά του χθες!

Χθες αποδείξαμε έμπρακτα, όλοι μαζί μια γροθιά, την αξία μας, την αξιοπρέπεια μας, την αγάπη για το δίκαιο και την ηθική.

Χθες μίλησε η κοινωνία τόσο δυνατά που ακούστηκε σε όλο τον κόσμο και σ’ όλον τον ουρανό.

Οι μόνοι που αγνόησαν σκόπιμα αυτές τις φωνές, γιατί τους ξυπνούν τις Ερινύες, είναι οι ένοχοι….., επιδεικνύοντας για άλλη μία φορά εγκληματική αδιαφορία για το «μεγαλοπρεπές χθεσινό θέλω» της κοινωνίας και ασέβεια έναντι των Ελλήνων πολιτών.

Η αλήθεια δεν μπορεί να αμαυρωθεί.

Το φως δεν κρύβεται, φωτίζει ως τον ουρανό.

Η αγάπη νικά πάντα …..

Η ένωση μας (που τους φοβίζει όσο τίποτα άλλο) με μόνο σκοπό μια ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ πολιτεία που οραματιζόμαστε για εμάς και τα παιδιά μας, είναι ΑΝΙΚΗΤΗ!

Διότι τα έχουν βάλει με μάνες, με γονείς που τρέμουν για τα παιδιά τους και ονειρεύονται για αυτά υγιές και ενάρετο μέλλον, όπως τους αξίζει.

Σίγουρη η ήττα τους….

Αν τα παιδιά μας έφυγαν χωρίς οξυγόνο προφανές είναι ότι ούτε εμείς μπορούμε να αναπνεύσουμε, αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη.

Όχι μόνο οι μάνες των Τεμπών αλλά και κάθε μάνα που έχασε παιδί από κρατικό έγκλημα, για την κάθε μάνα και τον κάθε γονιό που φοβάται για το μέλλον του παιδιού του μέσα σε ένα Κράτος ανάλγητο που δεν το υπολογίζει.

Ένα μέλλον που φρόντισαν να είναι μαύρο και αβέβαιο για όλους, πλην των δικών τους παιδιών.

Στην άρρωστη κοινωνία που μας τοποθετήσαν, ακόμη και τα ΜΑΤ, η αστυνομία, γίνονται υπάκουοι εντολοδόχοι και αντί να προστατεύουν τον πολίτη, εκτελούν εντολές εναντίον του πολίτη και του δικαιώματος του να μιλάει, να διαμαρτύρεται …ευτυχώς όχι όλοι…

Τα καλοταϊσμένα κανάλια και οι κατευθυνόμενοι δημοσιογράφοι, που σε μία δημοκρατική κοινωνία όφειλαν να ενημερώνουν τους πολίτες για την αλήθεια, σιωπούν ένοχα και εκτελούν εντολές παραπλάνησης και παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης .. ευτυχώς όχι όλοι…

Οι πολιτικοί που υπάρχουν για να μας καθοδηγούν στο ‘ΕΥ ΖΗΝ’ μας βυθίζουν στον βάλτο και προσπαθούν με κάθε μέσο να εξασφαλίσουν ότι δεν θα βγούμε ποτέ από εκεί.

Πόσο λάθεψαν….

Μας είδαν όλους ενωμένους χθες στη μεγαλειώδη συγκέντρωση οικογενειών και όχι μόνο, να πατάμε γερά στα πόδια μας και να διεκδικούμε δικαιοσύνη!

Αν δεν το αντιλαμβάνονται ότι θα παλέψουμε για το δίκαιο μέχρι τέλους, είναι γιατί δεν έχουν ΣΥΝΔΕΣΗ με την κοινωνία, δεν αντιλαμβάνονται ούτε τις ανάγκες μας, ούτε τις επιθυμίες μας. Και το βασικότερο δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ο όρκος που καταπάτησαν.

Και έτσι αυτομάτως γίνονται κάτι ξένο.

Κάτι διαφορετικό που πρέπει να ΦΥΓΕΙ!

Οι 57 άγγελοι (και όχι μόνο) τους δείχνουν τον δρόμο της ντροπιαστικής εξόδου τους …

Πηγή: skai.gr

