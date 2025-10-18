Νυχτερινή επιχείρηση διάσωσης μητέρας και κόρης που έκαναν πεζοπορία στην Κίσσαμο

Μεγάλη και πολύωρη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική για δύο Ιταλίδες πεζοπόρους που αδυνατούσαν να συνεχίσουν την πορεία τους σε εξαιρετικά δύσβατο μονοπάτι στην Κίσσαμο Χανίων.

Η 65χρονη μητέρα και η 33χρονο κόρη της ξεκίνησαν την εξόρμησή τους ακολουθώντας μια απαιτητική πορεία. Η 65χρονη, ωστόσο, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τον περασμένο χρόνο είχε υποβληθεί σε καρδιολογική επέμβαση ένιωσε έντονη δυσφορία. Οι δύο γυναίκες αναστατώθηκαν και ακινητοποιήθηκαν ενημερώνοντας παράλληλα τις αρχές.

Άμεσα ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή 15 πυροσβεστών από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό και την ασφαλή κάθοδο των δύο γυναικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι πυροσβέστες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, κινούμενοι πεζοί και ξεκινώντας από τον Μπάλο και τα Φαλάσαρνα ταυτόχρονα.

Η πορεία ήταν δύσβατη και κοπιώδης, μέσα από στενά και επικίνδυνα μονοπάτια. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν και ακολούθησε η κάθοδος. Η όλη επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 4:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τις δύο γυναίκες να παραδίδονται σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ανέμενε σε πλήρη ετοιμότητα σε σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει όχημα.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν δύο περιπατήτριες, από μονοπάτι στον Κίσσαμο Χανίων Κρήτης και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 18, 2025

