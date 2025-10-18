Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Οκτωβρίου

Σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Λουκά του Ευαγγελιστού και του Αγίου Μαρίνου του γέροντος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *

Μαρίνος *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:36 - Δύση ήλιου: 18:43 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 26.7 ημερών



