Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου επί της λεωφόρου Πάρνηθος, στο Μενίδι, με έναν οδηγό ΙΧ να χάνει τον έλεγχο του οχήματος και να «καρφώνεται» σε δέντρο.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ενέργεια, καθώς ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του.

Στη συνέχεια παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

