Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

Ο οδηγός κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

EKAB

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου επί της λεωφόρου Πάρνηθος, στο Μενίδι, με έναν οδηγό ΙΧ να χάνει τον έλεγχο του οχήματος και να «καρφώνεται» σε δέντρο.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ενέργεια, καθώς ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του.

Στη συνέχεια παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Μενίδι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark