Novartis: Την ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδή κατάθεση προτείνει η εισαγγελέας

Της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή της Μαρίας Μαραγγέλη με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελεση» για ψευδή κατάθεση σε βάρος οκτώ πολιτικών προσώπων στην υπόθεση της Novartis, καθώς και την ενοχή του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για τις καταθέσεις του σε βάρος τεσσάρων πολιτικών προσώπων ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Αντιθέτως, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να απαλλαγούν και οι δύο για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης που τους αποδίδεται.

«Η μόνη ευθεία καταμήνυση που υπάρχει είναι από τον κ. Σαράκη στην Αμερική από τους πελάτες του. Δεν υπάρχει καμία άλλη καταμήνυση, οποιασδήποτε μορφής. Ούτε μήνυση, ούτε κατάθεση, ούτε τίποτα που να δείχνει πρόθεση καταμήνυσης. Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας έπειτα από καταγγελία που είχε ήδη γίνει. Η ψευδής καταμήνυση προστέθηκε αυτεπάγγελτα από την εισαγγελία. Θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι για την ψευδή καταμήνυση» είπε στην αγόρευση της η εισαγγελέας της έδρας.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ενοχή της Μαρίας Μαραγγέλη για τα όσα έχει πει σε βάρος των Αντώνη Σαμάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνας Νικολοπούλου, Δημήτρη Αβραμόπουλου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη ζήτησε να καταδικαστεί για τις καταθέσεις του σε βάρος των Αδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνα Νικολοπούλου και Δημήτρη Αβραμόπουλο.

«Οι κατηγορούμενοι πίστευαν ότι μπορούν να πουν ό,τι θέλουν, γιατί ήταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει κανείς. Παρόλα αυτά επέλεξαν από την αρχή να πουν ότι μεταφέρουν όσα ξέρουν από τον Φρουζή. Προσθέτοντας βέβαια δικές τους κορώνες. Ο Φρουζής όμως τα αρνείται, αλλά δεν τους έχει καταμηνύσει… Δεν θέλει πράγματι δικαστικούς αγώνες όπως είπε; Ή φοβάται ότι μια προκαταρκτική εξέταση ότι θα σκάψει παραπάνω; Το δικαστήριο αυτό δε δικάζει εγκλήματα διαφθοράς, είναι ένα απλό Μονομελές. Το ζήτημα δεν είναι η δυσφήμηση των προσώπων, αλλά διακυβεύτηκε η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης» είπε η εισαγγελέας.

Αναφερομένη στην κατάθεση της κ. Μαραγγέλη για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η εισαγγελέας είπε: «Η Μαραγγέλη λέει πως η Novartis κέρδισε την εύνοια Σαμαρά. Δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανύπαρκτος ο χώρος στάθμευσης και μόνο οι αρχηγοί κρατών μπαίνουν. Στις 28/1/2018 αναφέρει ότι συνάντησε τον Πτωχό και κλείστηκε έπειτα το ραντεβού. Έφυγε «υποτίθεται» για το Μαξίμου, αυτό το λέω εγώ, εκείνη δεν το είπε έτσι. Από τις καταθέσεις της βλέπω ότι ο Φρουζής είχε την αντιμετώπιση που θα έπρεπε να έχει όποιος θα τον επισκεπτόταν. Η βαλίτσα, τα πολύχρωμα χαρτονομίσματα, το τηλεφώνημα για το πάρκινγκ παίζουν ρόλο δημιουργίας εντυπώσεων. Η κ. Μαραγγέλη χθες έδωσε άλλη διάσταση. Έγινε τραπεζική έρευνα και προέκυψε ότι σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε παράνομη πράξη. Η κ. Μαραγγέλη να κηρυχθεί ένοχη για την κατάθεση της κατά του κ.Σαμαρά».

Για τις καταγγελίες της κατηγορουμένης σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου, η εισαγγελική λειτουργός είπε:

«Η κ. Μαραγγέλη παρουσιάζει ως βέβαιο το γεγονός χρηματισμού Λοβέρδου και δεν το αποδίδει στον κ. Φρουζή, όπως ο κ. Δεστεμπασίδης. Παρουσιάζει όσα λέει ως γεγονότα και όχι ως πληροφορίες. Σε δεύτερη κατάθεσή της, καταθέτει με υποδειγματικό τρόπο όλα τα περιστατικά που την οδήγησαν στο συμπέρασμα αυτό.

Ο κ. Λοβερδος ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό. Να κηρυχθεί ένοχη για τις καταγγελίες σε βάρος του κ. Λοβέρδου» είπε η εισαγγελέας ενώ για τις καταγγελίες της κατηγορουμένης σε βάρος του κ. Γεωργιάδη, η εισαγγελέας ανέφερε:

«Είπε για αντάλλαγμα 2 εκατ. ευρώ τα οποία πήρε σε βαλιτσάκι. Είπε πως τα γνωρίζει από τον Φρουζή. Ανάφερε συνάντηση Φρουζή και Γεωργιάδη, γεγονός που παραδέχθηκαν και οι δύο άνδρες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η Μαραγγέλη αναφέρει ότι μπροστά της έγιναν τρεις παραλαβές χρημάτων. Για τον Γεωργιάδη υπήρξαν κάποιες αδιευκρίνιστες καταθέσεις ποσών αλλά δεν ερευνήθηκαν περαιτέρω αφού δεν βρέθηκε κάτι αξιόποινο».

Μαραγγέλη για Στουρνάρα και Νικολοπούλου: «Κατέθεσε με βεβαιότητα ότι ο Στουρνάρας χρηματίστηκε και τα χρήματα ξεπλύθηκαν μέσω της εταιρείας της συζύγου του. Δεν είπε πως της μεταφέρθηκαν από άλλον οι πληροφορίες, αλλά πως το γνωρίζει γιατί συμμετείχε στη διοργάνωση. Οι λογαριασμοί της οικογένειας Στουρνάρα έχουν ελεγχθεί 11 φορές και δεν έχει βρεθεί τίποτα».

Μαραγγέλη για Αβραμόπουλο: «Δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί της. Δεν αφήνει περιθώριο παρεξήγησης. Μεταφέρει ως πραγματικά περιστατικά την καταβολή των 200.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί ερευνήθηκαν αλλά δε βρέθηκαν χρήματα να προέρχονται από τη Novartis».

Δεστεμπασίδης για Γεωργιάδη: «Ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές αυτή τη φορά. Εξήγαγε συμπέρασμα και έκανε λόγο για ξέπλυμα χρημάτων. Λέει πως γνώριζε τα έσοδα Γεωργιάδη και δε θα μπορούσαν να στηριχτούν οι κινήσεις του σε αυτά και συμπέρανε ότι ξεπλένει χρήματα. Παρουσίασε ως δεδομένο ότι τα έσοδα των τηλεπωλήσεων είναι εικονικά και προέρχονται από ξέπλυμα».

Δεστεμπασίδης για Αβραμόπουλο: «Την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την πανδημία δεν έχει εκάστοτε υπουργός. Σε καμία περίπτωση οι αρμοδιότητες δεν συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του υπουργού Υγείας. Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης και να γίνει στο ακροατήριο αντιμετωπίζεται από εμένα με δυσπιστία. Είναι σε θέση ο Δεστεμπασίδης να γνωρίζει την ανακρίβεια των λεγόμενων του. Τέλεσε το αδίκημα, στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση»

Δεστεμπασίδης για Στουρνάρα και Νικολοπούλου: «Αν και οι ισχυρισμοί του αποδίδονται στον Φρουζή, υπάρχει και διαφορά. Τα θέματα της διοργάνωσης συνεδρίων εμπίπτουν στον επαγγελματικό τομέα του, άρα ότι και να έλεγε ο Φρουζής, ο Δεστεμπασίδης έπρεπε να ξέρει πως διοργανώνονται τα συνέδρια. Δεν μπορούσε να παραπλανηθεί».

Η δίκη θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με αγορεύσεις δικηγόρων.

Πηγή: skai.gr

