Έκκληση στην κυβέρνηση της Αιγύπτου και την κυβέρνηση της Ελλάδας να τον προστατέψουν από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο απηύθυνε με βίντεο ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός.

Στο μήνυμά του ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αναφέρει:

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας απεκατεστάθη η τάξις και η νομιμότητις εις την ιερά μονή μας. Ήδη όμως απειλείται και η ζωή μου. Παρακαλώ τόσο την αιγυπτιακή κυβέρνηση, της οποίας τυγχάνω πολίτης, όσο και της ελληνικής επίσης να με προστατέψουν από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι πραξικοπηματίες μοναχοί, που θέλουν την παύση του κ. Δαμιανού από τη θέση του ηγούμενου, επιχειρούσαν να εισβάλουν ξανά στη Μονή Σινά, αφού είχαν απομακρυνθεί χθες το βράδυ, αλλά παρέμεναν έξω από την πύλη.

Ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός που βρισκόταν μέσα στη μονή και οι συνεργάτες τους ζητούσαν παρέμβαση της αστυνομίας της Αιγύπτου για να τους απομακρύνουν, με την κατάσταση να γίνεται περίπλοκη και δύσκολη.

Μάλιστα, σύμφωνα με συνεργάτες του αρχιεπισκόπου, εξαπέλυαν και απειλές κατά της ζωής του και για δικαστικές κινήσεις εναντίον του.

Η ομάδα των μοναχών που επιχειρεί να εισβάλει στη μονή θέλει την παύση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού από τη θέση του ηγουμένου. Στα τέλη Ιουλίου, 15 μοναχοί είχαν συγκαλέσει συνέλευση και εξέδωσαν απόφαση για την παύση του.

Συνεργάτες του κ. Δαμιανού κατήγγειλαν τη μεθόδευση ως αντικανονική και αντικαταστατική, επισημαίνοντας ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα. Όπως ανέφεραν, η συνέλευση ήταν παράνομη, καθώς απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος από τα 2/3 του συνόλου των μοναχών.

Σε χθεσινή δήλωσή του ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανέφερε:

«Έφθασα σήμερα το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».

Πηγή: skai.gr

