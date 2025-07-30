Την θέση που έχει διατυπώσει για όσα υποστήριξε ως «Μάξιμος Σαράφης» το 2018, περί μη πρωτογενούς γνώσης του, σχετικά με χρηματισμούς πολιτικών προσώπων από τη Novartis, επανέλαβε απολογούμενος στην δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για ψευδείς καταθέσεις των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, ο πρώτος κατηγορούμενος, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης.

Ο κατηγορούμενος, πρώην στέλεχος της φαρμακοβιομηχανίας, επανέλαβε στην απολογία του, η οποία ξεκίνησε την Δευτέρα, πως όσα είχε καταθέσει στους εισαγγελείς Διαφθοράς, ήταν αυτά που είχε ακούσει από άλλα πρόσωπα και κυρίως από τον τότε επικεφαλής της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή. Συμπλήρωσε δε, πως οι ισχυρισμοί του, ως προστατευόμενου μάρτυρα, αποτελούσαν και δικά του συμπεράσματα από την γνώση που είχε για αθέμιτες πρακτικές της εταιρίας. «Ήταν μία διεφθαρμένη εταιρία» είπε, αναφέροντας πως η φαρμακοβιομηχανία είχε σχεδιάσει στρατηγικά μία μέθοδο επιρροής που ξεκινούσε από γιατρούς και έφθανε σε υπουργούς, με στόχο να κατακτήσει την κορυφή στην αγορά στην Ελλάδα. «Το κύριο κομμάτι επηρεασμού και διαφθοράς της εταιρείας Νοvartis ήταν οι γιατροί, τα ΜΜΕ. Με ταξίδια και προσωπικά δώρα, μπορούσες να πείσεις το γιατρό να γράψει ένα φάρμακο. Έτσι αυξανόταν το μερίδιο αγοράς της φαρμακευτικής και οι πωλήσεις. Το επόμενο επίπεδο ήταν οι κρατικοί αξιωματούχοι, που συμμετείχαν σε διάφορες υγειονομικές αρχές, που μπορούσαν να επηρεάσουν την έγκριση και την αποζημίωση του φαρμάκου» σημείωσε, συμπληρώνοντας πως στην στόχευση της εταιρίας ήταν και οι υπουργοί που υπέγραφαν αποφάσεις για τα φάρμακα. Όπως είπε, για την κάλυψη των αναγκών αυτών, η εταιρία είχε δημιουργήσει αφανές ταμείο που ενδοεταιρικά αποκαλούνταν «Άγιο Δισκοπότηρο».

Ο κατηγορούμενος τόνισε πως λειτούργησε με αφέλεια και πως σήμερα «για κανένα λόγο» δεν θα γινόταν ξανά προστατευόμενος μάρτυρας. «Εννοείται πως δεν θα το ξαναέκανα για κανένα λόγο. Με κανένα απολύτως όφελος, να βρεθώ έτσι στα μανταλάκια, λασπολογημένος και λοιδωρημένος» είπε, αναφέροντας ωστόσο πως ουσιαστικά δεν αξιοποιήθηκε η γνώση που προσκόμισε ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος.

Αναφερόμενος σε πολιτικά πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην έρευνα της τότε Εισαγγελίας Διαφθοράς, πλέον μηνυτές του, για την φαρμακοβιομηχανία, ο κατηγορούμενος είπε στο δικαστήριο πως δεν μίλησε ποτέ για δωροδοκία πολιτικών προσώπων.

"Δεν είχα καν ακούσει περί δωροδοκίας για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιάννη Στουρνάρα. Ποτέ δεν μου είπε ο Φρουζής θα δώσω λεφτά στον Σαμαρά ή στον Βενιζέλο" είπε χαρακτηριστικά.

Είπε ωστόσο, πως κατά την άποψή του «κάτι έγινε» επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου με συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο το εισήγαγε μέσα σε δύο βδομάδες, «ενώ κανονικά η διαδικασία απαιτούσε εννιά μήνες, κάτι που οδήγησε σε μεγάλα κέρδη της Novartis».

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε εκτενώς σε χρηματισμούς γιατρών, όπου, όπως ανέφερε, ήταν εύκολα ανιχνεύσιμοι, καθώς πήγαιναν χρήματα απευθείας σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

«Θα σας παραδώσω αρχεία με ΙΒΑΝ και ονόματα γιατρών. Έδωσα στοιχεία στην Εισαγγελία Διαφθοράς για 4.000 γιατρούς και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία καταδικαστική απόφαση. Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους τα αδικήματα παραγράφηκαν. Μου κάνει αλγεινή εντύπωση που δεν υπάρχει καταδίκη, τη στιγμή μάλιστα που υπήρχε υποστήριξη κατηγορίας από δικηγόρους του ΕΟΠΥΥ για να πιστοποιεί ότι ζημιώθηκε το Δημόσιο».

Το δικαστήριο έχει προγραμματίσει την απολογία της κατηγορουμένης Μαρίας Μαραγγέλη, για όσα είχε ισχυριστεί ως «Αικατερίνη Κελέση» στις 26 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

