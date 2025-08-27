Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι που έχουν συγκεντρωθεί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών όπου και ψάλεται η νεκρώσιμος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών.

Από νωρίς στον Ιερό Ναό έφτασαν συντετριμμένοι ο γιος του Λάμπρος, η κόρη του Παυλίνα και η σύζυγός του, Βίκυ Βουρλάκη.

Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν για να τον αποχαιρετήσουν ήταν επίσης ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Κώστας Πρέκας, ο Θάνος Πλεύρης, ο Ευάγγελος Αντώναρος η Μπέσυ Αργυράκη, η Βασιλική Θάνου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ιωάννα Μαλέσκου, ο Μίλτος Μακρίδης, ο Στέλιος Πέτσας και άλλοι.

Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.