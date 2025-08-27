Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα - Δείτε φωτογραφίες

Από νωρίς στον Ιερό Ναό στο Ά Νεκροραφείο έφτασαν συντετριμμένοι ο γιος του Λάμπρος, η κόρη του Παυλίνα και η σύζυγός του, Βίκυ Βουρλάκη

Κηδεία

Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι που έχουν συγκεντρωθεί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών όπου και ψάλεται η νεκρώσιμος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

κηδεία

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών.

Από νωρίς στον Ιερό Ναό έφτασαν συντετριμμένοι ο γιος του Λάμπρος, η κόρη του Παυλίνα και η σύζυγός του, Βίκυ Βουρλάκη.

κηδεία

Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν για να τον αποχαιρετήσουν ήταν επίσης ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Κώστας Πρέκας, ο Θάνος Πλεύρης, ο Ευάγγελος Αντώναρος η Μπέσυ Αργυράκη, η Βασιλική Θάνου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ιωάννα Μαλέσκου, ο Μίλτος Μακρίδης, ο Στέλιος Πέτσας και άλλοι.

κηδεία

κηδεία

κηδεία

Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.

κηδεία

κηδεία

κηδεία

κηδεία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κηδεία Δημήτρης Κωνσταντάρας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark