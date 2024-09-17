Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρουσίασε σήμερα στην Αθήνα το νέο οικοσύστημα καινοτόμων συσκευών που περιλαμβάνουν το Nova 5G Pro Smartphone, ακουστικά και έξυπνο παιδικό ρολόι, κάνοντας την τεχνολογία αιχμής προσιτή σε όλους.

Mε το λανσάρισμα και τη δωρεάν διάθεση των νέων συσκευών στα προγράμματα της, η Nova συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του εφικτού στην καταναλωτική τεχνολογία, παρέχοντας προϊόντα που όχι μόνο ανταποκρίνονται αλλά και ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών, με την καλύτερη δυνατή απόδοση στην καλύτερη τιμή.

Ειδικότερα:

Nova 5G Pro Smartphone: Επαναπροσδιορίζοντας Ισχύ και Απόδοση

Το Nova 5G Pro θέτει νέα πρότυπα στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας:

 Tεχνολογία eSIM: Επιτρέπει την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, χωρίς την ανάγκη φυσικής κάρτας SIM.

 Dynamic Island: Νέο user interface που βελτιώνει τη διαδραστική εμπειρία του χρήστη.

 Κάμερα 108 MP: Εκπληκτικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, ιδανικές για την αποτύπωση κάθε στιγμής.

 Γρήγορη φόρτιση 22.5W: Εξασφαλίζει ότι το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να ξεκινήσει με ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

 Αποθηκευτικός χώρος 256GB: Προσφέρει άπλετο χώρο για όλες τις εφαρμογές, τις φωτογραφίες και τα πολυμέσα σας.

 Τιμή: Δωρεάν στο πρόγραμμα Unlimited All ή €199 ως αυτόνομη συσκευή.

Ακουστικά: Εξαιρετικός ήχος σε προσιτή τιμή

Τα νέα ακουστικά της Nova συνδυάζουν την ποιότητα με την προσιτή τιμή:

 Εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής: Προσφέρουν κορυφαίας ποιότητας ήχο, χωρίς υψηλό κόστος.

 Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας: Σας επιτρέπουν να ακούτε τις αγαπημένες σας μελωδίες όλη την ημέρα.

 Τιμή: Δωρεάν μαζί με το Nova 5G Pro smartphone στο πρόγραμμα Unlimited All ή €24,90 ως αυτόνομη συσκευή.

Kids smartwatches: Τα παιδιά παραμένουν συνδεδεμένα με ασφάλεια

To έξυπνo παιδικό ρολόι Nova, τα οποία θα διατίθεται σε ροζ και γαλάζιο χρώμα, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα:

 eSIM: Διατηρεί τη σύνδεση των παιδιών με τους γονείς τους, όπου κι αν βρίσκονται.

 Γονικός έλεγχος: Επιτρέπει στους γονείς να διαχειρίζονται τη χρήση της συσκευής και να αναβαθμίσουν την ασφάλεια των παιδιών.

 GPS υψηλής ακρίβειας: Παρέχει ακριβή εντοπισμό θέσης, για να είναι οι γονείς πιο ήσυχοι.

 Βιντεοκλήσεις και συνομιλίες: Επιτρέπει στα παιδιά να επικοινωνούν εύκολα με την οικογένεια και τους φίλους τους.

 Μπαταρία μεγάλης διάρκειας: Εξασφαλίζει ότι το smartwatch παραμένει σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

 Τιμή: Δωρεάν με το οικονομικό πρόγραμμα Junior.

Ο Chief Marketing Officer της Nova, Μιχάλης Αναγνωστάκος, δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:

«Συνεχίζουμε να εκδημοκρατίζουμε την τεχνολογία, προσφέροντας στους πελάτες μας τεχνολογία αιχμής στην καλύτερη δυνατή τιμή με την καλύτερη εμπειρία. Η επόμενη γενιά premium συσκευών θα βοηθήσει τη χώρα να επιταχύνει την υιοθέτηση του 5G, βοηθώντας τη μετάβαση της Ελλάδας στην κοινωνία των gigabit».

