Η Apple ξεκίνησε επίσημα την κυκλοφορία του iOS 18.

Τα τυπικά χαρακτηριστικά του iOS 18 περιλαμβάνουν πολλές διασκεδαστικές νέες επιλογές προσαρμογής για την αρχική οθόνη και το Κέντρο Ελέγχου, καθώς και κάποιες αλλαγές που καθιστούν την πλοήγηση στο διαδίκτυο ευκολότερη, διατηρούν τις εφαρμογές πιο ασφαλείς και προσθέτουν επιπλέον ευελιξία στη διαχείριση φωτογραφιών και τη λήψη σημειώσεων.

Μόνο τα iPhone των τελευταίων έξι ετών θα λάβουν την αναβάθμιση iOS 18. Ο πλήρης κατάλογος των συμβατών μοντέλων:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (δεύτερης γενιάς ή νεότερο)

Τα iPhone 16 και iPhone 16 Pro έρχονται με προεγκατεστημένο το iOS 18.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.