Η Apple ξεκίνησε επίσημα την κυκλοφορία του iOS 18.
Τα τυπικά χαρακτηριστικά του iOS 18 περιλαμβάνουν πολλές διασκεδαστικές νέες επιλογές προσαρμογής για την αρχική οθόνη και το Κέντρο Ελέγχου, καθώς και κάποιες αλλαγές που καθιστούν την πλοήγηση στο διαδίκτυο ευκολότερη, διατηρούν τις εφαρμογές πιο ασφαλείς και προσθέτουν επιπλέον ευελιξία στη διαχείριση φωτογραφιών και τη λήψη σημειώσεων.
Μόνο τα iPhone των τελευταίων έξι ετών θα λάβουν την αναβάθμιση iOS 18. Ο πλήρης κατάλογος των συμβατών μοντέλων:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (δεύτερης γενιάς ή νεότερο)
Τα iPhone 16 και iPhone 16 Pro έρχονται με προεγκατεστημένο το iOS 18.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.