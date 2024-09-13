Παρόμοια στάδια εφηβείας περνούσαν οι έφηβοι πριν από 25.000 χρόνια με τους σημερινούς, όπως διαπιστώνει έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Human Evolution».

Στοιχεία για τα στάδια της εφηβείας βρέθηκαν στα οστά 13 ανθρώπων ηλικίας 10-20 ετών του Πλειστόκαινου.

Ένας από τους 13 σκελετούς που εξετάστηκαν ήταν ο «Romito 2», ένας 16χρονος έφηβος που ζούσε πριν από 11.000 χρόνια στη νότια Ιταλία και ήταν το πρώτο γνωστό άτομο με μια μορφή νανισμού.

Η έρευνα για τα στάδια της εφηβείας

Οι ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Μονακό και της Ιταλίας και με επικεφαλής την παλαιοανθρωπολόγο Έιπριλ Νόουελ του Πανεπιστημίου της Βικτόρια στον Καναδά, βρήκαν στα οστά συγκεκριμένους δείκτες που τους επέτρεψαν να αξιολογήσουν την πρόοδο της εφηβείας.

Με τη βοήθεια τεχνικής που ανέπτυξε η Μέρι Λιούις από το Πανεπιστήμιο του Reading, η ερευνητική ομάδα εντόπισε μεταξύ άλλων έμμηνο ρύση και αλλαγή του τόνου της φωνής.

Τα περισσότερα άτομα του δείγματος της μελέτης μπήκαν στην εφηβεία στα 13,5 χρόνια και έφτασαν στην πλήρη ενηλικίωση μεταξύ 17 και 22 ετών. Αυτό δείχνει, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι οι έφηβοι της Εποχής των Παγετώνων μπήκαν στην εφηβεία σε παρόμοια χρονική στιγμή με τους έφηβους στις σύγχρονες, πλούσιες χώρες.

Για τον «Romito 2», δεδομένου ότι βρισκόταν στα μέσα της εφηβείας, η φωνή του θα ήταν πιο βαθιά όπως ενός ενήλικου άνδρα και θα μπορούσε να γίνει πατέρας, ωστόσο λόγω του μικρού του ύψους, η εμφάνισή του θα ήταν πιο κοντά σε εκείνη ενός παιδιού.

Η έρευνα συνεχίζεται έχοντας στο επίκεντρο τώρα τη ζωή των εφήβων της Εποχής των Παγετώνων και τους κοινωνικούς τους ρόλους.

