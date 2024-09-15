Η κάψουλα Dragon προσγειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα λίγο μετά τις 03:37 τοπική ώρα (07:37 GMT), σε ζωντανή μετάδοση.

«Το Splashdown of Dragon επιβεβαιώθηκε! Καλώς ορίσατε πίσω στη Γη», ανέφερε η SpaceX στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA είπε ότι η αποστολή αντιπροσώπευε «ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός» για την εμπορική διαστημική βιομηχανία.

Dragon and the Polaris Dawn crew splash down off the coast of Florida, completing the @PolarisProgram's first human spaceflight mission pic.twitter.com/Sobt66zxnL — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2024

Επιστρέφοντας στην ατμόσφαιρα της γης, το διαστημόπλοιο πλησίασε τις θερμοκρασίες των 1.900 βαθμών Κελσίου (3.500 βαθμούς Φαρενάιτ), που προκλήθηκαν από την έντονη πίεση και την τριβή της ώθησης μέσω του αέρα με ταχύτητα περίπου 7.000 μίλια/ώρα (27.000 χλμ/ώρα).

Dragon's hatch is open and the Polaris Dawn crew is getting ready to exit the spacecraft pic.twitter.com/KItVBSwJff — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2024

Η τετραμελής πολιτική ομάδα, με χρηματοδότηση και επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Jared Isaacman, ταξίδεψε περισσότερο στο διάστημα από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο τα τελευταία 50 χρόνια.

Στο πλήρωμα ήταν επίσης ο Scott Poteet, ένας συνταξιούχος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, και οι υπάλληλοι της SpaceX, Sarah Gillis και Anna Menon.

Ο κ. Isaacman και η κα Gillis είναι το πρώτο μη επαγγελματικό πλήρωμα που πραγματοποίησε έναν διαστημικό περίπατο, έναν επικίνδυνο ελιγμό που περιλαμβάνει την αποσυμπίεση του θαλάμου του πληρώματος και την έξοδο από το διαστημικό σκάφος.

Μόνο αστροναύτες από διαστημικές υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση είχαν επιχειρήσει το κατόρθωμα, πριν από αυτή την πτήση.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά έδειχναν τα δύο μέλη του πληρώματος να βγαίνουν από τη λευκή κάψουλα Dragon για να επιπλέουν 435 μίλια (700 χιλιόμετρα) πάνω από τη μπλε Γη κάτω.

Βιολί στο διάστημα

Σύμφωνα με το BBC, μια επιβάτης η Gillis, πήγε στο διάστημε με το βιολί τη και ερμήνευσε το "Rey's Theme" από το "Star Wars: The Force Awakens", μαζί με ορχήστρες στη γη.

Η απόδοση της στάλθηκε πίσω στη Γη χρησιμοποιώντας το Starlink του SpaceX ως δοκιμή των δυνατοτήτων του δορυφορικού δικτύου να παρέχει συνδεσιμότητα στο διάστημα.

Το βίντεο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ερευνητικό Νοσοκομείο Παίδων St. Jude, για το οποίο το Πρόγραμμα Polaris συγκέντρωνε χρήματα καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής.

Το πλήρωμα βρισκόταν σε τροχιά εντός του διαστημικού σκάφους Dragon, με το όνομα Resilience, για συνολικά πέντε ημέρες, εκτοξεύοντας νωρίς το πρωί της Τρίτης από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.

Η αποστολή έγραψε ιστορία φτάνοντας σε μέγιστο ύψος 1.400 χλμ. (870 μίλια), που είναι υψηλότερο από οποιονδήποτε άνθρωπο έχει πετάξει από την τελική αποστολή Apollo το 1972.

Πηγή: skai.gr

