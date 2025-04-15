Μέλη σπείρας νόθευαν ηλιέλαιο και το πουλούσαν ως «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο». Για την εξάρθρωση της σπείρας προηγήθηκε αστυνομική επιχείρηση στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκαν το παράνομο παρασκευαστήριο και χώροι προσωρινής αποθήκευσης του παράνομου εμπορεύματος. Όπως έγινε γνωστό, κατασχέθηκαν πάνω από 15 τόνοι νοθευμένων ελαίων (σε συσκευασίες των 15 λίτρων).

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ αναζητούνται άλλα δύο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 55χρονος φερόμενος ως "αρχηγός" της σπείρας και η 51 ετών σύζυγός του (ανάμεσα σε αυτούς που αναζητούνται βρίσκεται και ο 33χρονος γιος τους).

Εις βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για πλαστογραφία με τη μορφή νόθευσης, χρήση παραποιημένων σημάτων, σύσταση οργάνωσης για τη διάπραξη κακουργήματος κ.ά., ενώ παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Να σημειωθεί ότι ο 55χρονος (Έλληνας) που κατηγορείται ως επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας για ανάλογες πράξεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τότε κατηγορήθηκε για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

