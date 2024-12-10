Λογαριασμός
Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Σαργκάνη - Πλήθος κόσμου στην κηδεία του - Βίντεο, φωτογραφίες

Στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι του Νίκου Σαργκάνη αποχαιρέτησαν το «Φάντομ» των ελληνικών γηπέδων

UPDATE: 14:26
Αυτήν την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Σαργκάνη - Πλήθος κόσμου στην κηδεία του - Φωτογραφίες

Σήμερα Τρίτη (10/12) στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, συγγενείς και φίλοι του Νίκου Σαργκάνη από τον αθλητικό χώρο και όχι μόνο, είπαν το «ύστατο χαίρε» στο «Φάντομ» των ελληνικών γηπέδων.

Ο Νίκος Σαργκάνης γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1954 και διέπρεψε κατά τη δεκαετία του ’80 αγωνιζόμενος κυρίως στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, ενώ είχε 58 συμμετοχές στην εθνική Ελλάδας.

Ο παλαίμαχος διεθνής τερματοφύλακας νοσηλευόταν σε κώμα δίνοντας μάχη με τον καρκίνο και την Κυριακή (8/12) κατέληξε, ηττημένος από την επάρατο νόσο, σκορπώντας θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό. 

