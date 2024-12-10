Ένας οδηγός λεωφορείου ξυλοκοπήθηκε άσχημα από 3 άνδρες οι οποίοι αρχικά τον εξύβρισαν και τον απείλησαν σε πάρκινγκ στο Ρίο.

Σύμφωνα με το tempo24 χθες το μεσημέρι, ένας από τους κατηγορούμενους εξύβρισε και απείλησε οδηγό αστικού λεωφορείου, ενώ στη συνέχεια μαζί με δύο ακόμα συνεργούς και τρεις ακόμα άγνωστους δράστες προκάλεσαν στον οδηγό σωματική βλάβη, χτυπώντας τον στο σώμα και στο πρόσωπο.

Από τους αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή και

εξύβριση σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Το θύμα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ενεργούνται

αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κατηγορούμενων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.