Οι κάτοχοι επιταγών (voucher) κοινωνικού τουρισμού μπορούν να πραγματοποιήσουν χειμερινές διακοπές έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με την επιχείρηση.

Ειδικά, για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα της Β. Εύβοιας και της Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια .

. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%.

Για ΑμεΑ, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για τους παρόχους, οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (από 15/12/2024 έως 14/01/2025), ενώ η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2024-2025 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2025. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

