Την απόφαση της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 50 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της σταθερότητας και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου, ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία: «Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είχε καταστεί αρνητικό μετά και από τις ζημιές χρήσεως του 2023. Συνεπώς η διοίκηση και ο μέτοχος, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη ενίσχυσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Hellenic Train και κατόπιν υιοθέτησης των μέτρων όπως ορίζονται από τις προϋποθέσεις του άρθρου 119 Ν. 4548 προέβη στην κείμενη απόφαση».

Η απόφαση, που εγκρίθηκε από τον μόνο μέτοχο της εταιρείας, Trenitalia S.p.A., στις 27/11/2024, περιλαμβάνει την έκδοση 3.096.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 16,15 ευρώ έκαστη. Παράλληλα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής εταιρείας, από 16,15 ευρώ έκαστη, σε 1,19 ευρώ έκαστη, ώστε το ποσό της μείωσης να συμψηφισθεί με σωρευμένες ζημιές. Δεδομένου του συμψηφισμού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6,2 εκατ.ευρώ.

Από το ποσό της αύξησης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση:

35 εκατ. ευρώ θα συμψηφίζονται με υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τον μέτοχο, Trenitalia S.p.A. και αφορούν κυρίως την απόκτηση των τρένων υψηλής ταχύτητας ETR-470,

θα συμψηφίζονται με υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τον μέτοχο, Trenitalia S.p.A. και αφορούν κυρίως την απόκτηση των τρένων υψηλής ταχύτητας ETR-470, 15 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί και πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας από τον μοναδικό μέτοχο, Trenitalia S.p.A. για τη στήριξη των λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί μέρος μόνο ενός ευρύτερου πλάνου χρηματοδότησης, το οποίο στοχεύει:

Στην τόνωση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, παρέχοντας ευελιξία για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου της Ελλάδας.

«Η Hellenic Train επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στις κανονιστικές απαιτήσεις του κράτους, διασφαλίζοντας την οικονομική της βιωσιμότητα και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της για τη στήριξη των μελλοντικών της σχεδίων», επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, κ. Roberto Rinaudo, δήλωσε: «Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιβεβαιώνει την αφοσίωση της Trenitalia στην ανάπτυξη της Hellenic Train. Αυτή η σημαντική επένδυση ενισχύει τις οικονομικές μας δυνατότητες και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε δυναμικά στην υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου. Το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς σιδηροδρόμου, αντάξιου των προσδοκιών των επιβατών και των μετόχων μας».

