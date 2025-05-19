Novartis: Συνεχίστηκε η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Της Έλενας Γαλάρη

Με την κατάθεση του πρώην υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδου, συνεχίστηκε η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, κατηγορούμενους για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Ο κ. Λοβέρδος είναι ένα από τα πολιτικά πρόσωπα που έχει μηνύσει τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι τους είχαν εμπλέξει στην υπόθεση της Novartis.

«Περίμενα αυτή τη στιγμή επτάμισι χρόνια, τα τεσσερισήμισι ήταν αγώνας απέναντι στη δικαιοσύνη να αποδείξω ποιος είμαι και τι υπέστην» είπε ο πρώην Υπουργός, λέγοντας ότι όσα ειπώθηκαν περί δωροδοκίας από τον φαρμακευτικό κολοσσό είναι ψέματα πέραν της λογικής.

«Ποιο ήταν τόσο υπερβολικά ψευδές; Είπε κατηγορούμενος τον Δεκέμβριο του 2010 ότι εγώ ενημέρωνα τη Novartis για κούρεμα ομολόγων. Η κυβέρνηση είχε εντελώς αρνητική θέση για το κούρεμα των ομολόγων τότε. Με κατηγόρησε δηλαδή ότι υπονόμευαν την κυβέρνησή μου. Θα έπρεπε να είμαι μάντης για να μιλώ για κούρεμα. Αυτό δεν προκαλεί μόνο αποτροπιασμό αλλά κάτι περισσότερο. Εμφανίζεται μια εταιρεία από τη δεύτερη κατηγορουμένη, της οποίας εγώ δεν είχα ακουστά ούτε το όνομα, αναγκάστηκαν και έκαναν διάψευση. Στη συνέχεια ο παριστάμενος κατηγορούμενος κάνει αναφορά ότι εγώ είχα γνωριμία με τον κ. Φρουζή από τότε που ήμουν Υπουργός Εργασίας, εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα. Έλεγε ότι εγώ τον γνώριζα τότε και ανέφερε ότι δημιουργείται μια εταιρεία για να με προωθήσει…Με αυτά τα ψέματα, που πολλά ανατρέπουν το ένα το άλλο, έφτασα να ταλαιπωρούμαι και να είμαι εδώ σήμερα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου και της εισαγγελέως ο κ. Λοβέρδος είπε: «Κυρία πρόεδρε είμαι μέχρι εδώ… Ελάτε στη θέση μου. Η ιστορία ήταν να μείνει κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ για δέκα χρόνια. Για να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ δέκα χρόνια έπρεπε να πάνε φυλακή οι πολιτικοί αντίπαλοι».

Η κατάθεση του κ. Λοβέρδου θα συνεχιστεί την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.