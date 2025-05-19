Πηγές ΝΔ: Ατεκμηρίωτη και νομικά αβάσιμη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Πηγές της ΝΔ σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής αναφέρουν τα εξής:

«Η κυβερνητική πλειοψηφία εξετάζει ενδελεχώς το σύνολο της δικογραφίας και θα ανακοινώσει σύντομα τη θέση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των στοιχείων που βρίσκονται στη διάθεση της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει αποδείξει μέχρι σήμερα και στην περίπτωση του Χρήστου Τριαντόπουλου, κινείται απολύτως θεσμικά και θα τοποθετηθεί συνολικά, χωρίς να στέκεται εμπόδιο στο έργο της δικαιοσύνης.

Οι 6 λόγοι που αποδομούν το κατηγορητήριο του ΠΑΣΟΚ για κακουργηματικά αδικήματα.

•Το κατηγορητήριο που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ σε βάρος των κ.κ. Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη καθώς και των υφυπουργών της περιόδου 2016-2023 για τη διερεύνηση αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα, δηλαδή αδικημάτων που περιέχουν το στοιχείο του δόλου και είχαν ως αποτέλεσμα 57 νεκρούς και μεγάλο αριθμό τραυματιών, είναι απολύτως αβάσιμο και παντελώς ατεκμηρίωτο. Εκτός εάν στο ΠΑΣΟΚ πραγματικά πιστεύουν ότι οι ανωτέρω ευθύνονται προσωπικά και με δόλο για το συγκεκριμένο δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

• Για ακόμη μία φορά το ΠΑΣΟΚ, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν προτάσσουν την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών με βάση πραγματικά περιστατικά, αλλά επιχειρούν την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας, υιοθετώντας ακρίτως σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες καταρρέουν με κρότο. Φαίνεται, ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, έχει ζηλέψει τον ΣΥΡΙΖΑ και το Δόγμα Πολάκη που ήθελε αδιακρίτως «να μπουν κάποιοι στη φυλακή», αλλά και τις πρακτικές Παπαγγελόπουλου που προέτρεπε εισαγγελείς να «τραβήξουν μία δίωξη» χωρίς στοιχεία και να πάει ο άλλος να αποδείξει την αθωότητά του, αντιστρέφοντας πλήρως το τεκμήριο της αθωότητας.

Γιατί όμως δεν έχει νομική βάση το κατηγορητήριο του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα;

1) Η εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ είναι μόνο διοικητική.

Το κατηγορητήριο του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στις απολογίες 2 υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που υποστήριξαν ότι την εποπτεία του διαχειριστή της υποδομής δηλαδή του ΟΣΕ, και του φορέα υλοποίησης της σύμβασης 717 (ΕΡΓΟΣΕ) ασκούν οι εκάστοτε Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών. Οι ίδιοι όμως διευθυντές τεκμηρίωσαν ότι η εποπτεία του υπουργού είναι αποκλειστικά διοικητική και σε καμία περίπτωση δεν αφορά σε θέματα ασφαλείας. Μοναδική αρμόδια αρχή για θέματα ασφάλειας είναι η ΡΑΣ, η οποία οφείλει να εισηγείται και να αποφασίζει για όλα τα σχετικά θέματα ασφάλειας. Από έγγραφα αποδεικνύεται ότι τόσο η ΡΑΣ, όσο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) είχαν εκδώσει πιστοποιητικά για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών πριν την τραγωδία των Τεμπών. Συνεπώς, τι θα μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε υπουργός, όταν οι αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων πιστοποιούσαν την ασφαλή λειτουργία τους; Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι η εποπτεία του υπουργείου είναι αποκλειστικά και μόνο διοικητική και δεν σχετίζεται με τα ζητήματα ασφάλειας των σιδηροδρόμων.

2) Τα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου διώκονται διότι δεν προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες προς τον υπουργό για λήψη πρόσθετων μέτρων.

Κατά των δύο υπηρεσιακών στελεχών αυτών έχουν ασκηθεί διώξεις και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μεταξύ των παραλείψεών τους, επισημαίνεται ότι δεν προέβησαν στις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες προς τον Υπουργό για να μπορέσει να λάβει επιπλέον μέτρα. Αντιστοίχως και στο κατηγορητήριο της προέδρου της ΡΑΣ επισημαίνεται ότι δεν εισηγήθηκε, ως όφειλε, μέτρα προς τον Υπουργό για θέσπιση εθνικών κανόνων και λήψη λοιπών μέτρων. Συνεπώς πώς είναι δυνατόν από τη μία πλευρά ο ανακριτής να ζητάει τον ποινικό έλεγχο των υπηρεσιακών στελεχών για το ότι δεν προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες προς τον Υπουργό και την ίδια στιγμή να αποδίδονται αντίστοιχες ευθύνες και μάλιστα κάποιες εκ δόλου και στον Υπουργό;

3) Το κατηγορητήριο κατά των διευθυντών δεν μπορεί να μεταφερθεί στον Υπουργό αφού εκείνοι δεν είχαν προβεί στις απαιτούμενες εισηγήσεις.

Δεν στέκει, ούτε νομικά αλλά ούτε και με την κοινή λογική, ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ ότι το κατηγορητήριο κατά των 2 διευθυντών πρέπει να μεταφερθεί και στον προϊστάμενό τους υπουργό. Η ποινική ευθύνη είναι προσωπική και όχι συλλογική. Δεν μεταβιβάζεται από τον υφιστάμενο στον προϊστάμενο ούτε αντιστρόφως. Καθένας κρίνεται με βάση τα προσωπικά του καθήκοντα και τον νόμο.

4) Η πολιτική ευθύνη για συστημικά προβλήματα δεν ταυτίζεται με ποινικές ευθύνες και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Συστημικά προβλήματα και θέματα διοικητικής και μόνο εποπτείας των υπουργών δε μπορεί να συνδυάζονται με απόδοση σε αυτούς ποινικών και δη κακουργηματικών πράξεων. Εάν η μη υλοποίηση των συστημάτων επιπρόσθετης ασφάλειας γεννά για τους υπουργούς ποινικές ευθύνες, με την ίδια λογική όλοι οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών θα πρέπει να είναι ποινικά ελεγχόμενοι για τα δυστυχήματα που γίνονται στις εθνικές οδούς που δεν έχουν ολοκληρωθεί (Πύργος - Πάτρα, ΒΟΑΚ), όλοι οι Υπουργοί Υγείας για τις ελλείψεις σε γιατρούς ή διασώστες ΕΚΑΒ ή μη επαρκή υποδομή κ.λπ.

Η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά διαχωρίζει την πολιτική από την ποινική ευθύνη και για αυτό τον λόγο σε όποια τραγωδία, ήταν αντιπολίτευση ποτέ δεν ζήτησε ποινική δίωξη για υπουργούς των εκάστοτε κυβερνήσεων (Σάμινα, Μάτι, Μάνδρα), ενώ είχαν διαβιβαστεί δικογραφίες στη Βουλή. Ειδικά για το Μάτι η ίδια η δικαιοσύνη αναφέρει ότι εάν λειτουργούσε το 112 θα είχαν σωθεί κάποια από τα θύματα της τραγωδίας. Και στην υπόθεση του Σάμινα η Νέα Δημοκρατία ζήτησε απλά εξεταστική επιτροπή που αρνήθηκε η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

5) Το διαβιβαστικό της δικαιοσύνης αφορά ρητώς μόνο τους υπουργούς και όχι τους υφυπουργούς.

Το διαβιβαστικό της δικαιοσύνης αναφέρεται αποκλειστικά στους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών της εξεταζόμενης περιόδου (από 1.1.2016 έως 28.2.2023), χωρίς να περιλαμβάνει τους υφυπουργούς. Επομένως, η απόπειρα του ΠΑΣΟΚ να προσθέσει στο κατηγορητήριό του τους υφυπουργούς της ανωτέρω περιόδου δεν έχει καμία απολύτως νομική βάση, δεν εδράζεται σε πραγματικά περιστατικά και έρχεται σε σύγκρουση ακόμα και με το επίσημο διαβιβαστικό της δικαιοσύνης, που ρητώς αναφέρεται μόνο σε υπουργούς.

6) Αποσβεστική προθεσμία για τον Χρήστο Σπίρτζη.

Για τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, οι τυχόν εγκληματικές του αμέλειες έχουν εξαλειφθεί λόγω των ευεργετικών διατάξεων που ίσχυαν στο άρθρο 86 του Συντάγματος πριν αναθεωρηθεί το 2019 και επομένως δεν προτείνεται η ποινική του διερεύνηση. Τυχόν αποδοχή της πρότασης συνεπάγεται αναγκαστικά την απαλλαγή του κ. Σπίρτζη και συνεπώς γίνεται απλώς και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.