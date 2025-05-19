Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Pιτσώνα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν λίγες ενεργές καύσεις, ενώ δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 100 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα κι από αέρος 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για συντονισμό. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, ένας 28χρονος άνδρας συνελήφθη για την πυρκαγιά στη Pιτσώνα, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΠΣ αναφέρει: «Συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Χαλκίδας, ημεδαπός, για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας στη Ριτσώνα Ευβοίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250 Euro. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος φέρεται να έκανε καθαρισμό στην περιοχή με καταστροφέα και εικάζεται ότι από σπινθήρα ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα στην καρδιά της δασικής έκτασης, σε ένα σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις και γι' αυτό ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και γίνεται προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς με τα εναέρια μέσα.

Δείτε βίντεο από το μέτωπο της φωτιάς και τις ρίψεις νερού από τα αεροσκάφη:

#Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην Ριτσώνα Αττικής. Επιχειρούν 100 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 6 Α/Φ, 4 Ε/Π και εθελοντές. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 19, 2025

