Ελεύθερος αφέθηκε ο 57χρονος που προσήχθη χθες το βράδυ στη Νίκαια, μετά την καταγγελία της συζύγου του πως της επιτέθηκε και την μαχαίρωσε.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 21:45 το βράδυ της Δευτέρας η 57χρονη γυναίκα με καταγωγή από το Περού, κάλεσε το 100 και ζήτησε βοήθεια, καθώς όπως είπε την είχε μαχαιρώσει ο σύζυγός της.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί που βρήκαν την 57χρονη με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα ενώ μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση και προσήχθη ο φερόμενος δράστης της επίθεσης.
Η γυναίκα στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η εκτίμηση του ιατροδικαστή που την εξέτασε ήταν ότι η 57χρονη πιθανότατα αυτοτραυματίστηκε, ενώ από τις καταθέσεις που πήραν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι ο 57χρονος δεν ήταν μαζί της στο σπίτι, αλλά αντιθέτως ήταν μακριά.
Η Αστυνομία ενημέρωσε σχετικά την εισαγγελέα, που διέταξε την υποβολή του προανακριτικού υλικού χωρίς σύλληψη του 57χρονου, αλλά και τον ακούσιο εγκλεισμό της γυναίκας μετά το πέρας της νοσηλείας της.
