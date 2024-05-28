«Βάζουμε τέλος στην ταλαιπωρία των ανάπηρων συμπολιτών μας. Περισσότεροι από 1.200 γιατροί άκουσαν το κάλεσμά μας και έκαναν αίτηση για να ενταχθούν στο Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Αυτό από μόνο του αποτελεί επιτυχία, όχι μόνο γιατί ο αριθμός υπερβαίνει τον στόχο που είχαμε θέσει αλλά και γιατί επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ιατρικού κόσμου στον όρκο του Ιπποκράτη». Αυτό δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την ένταξη 700 ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α. έως την Κυριακή 2 Ιουνίου.

«Αποφασίσαμε να δώσουμε την ολιγοήμερα παράταση», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου, «προκειμένου οι γιατροί που έχουν υποβάλει αίτηση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αφετέρου να προσελκύσουμε επιπλέον νευρολόγους, ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους».

«Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα προς το καλύτερο. Αυτό το κάνουμε πράξη σήμερα με τη βελτίωση των υπηρεσιών πιστοποίησης της αναπηρίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών», σημείωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», κατέληξε η Δόμνα Μιχαηλίδου, «δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προωθούμε την ισότητα και τη δικαιοσύνη, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες απολαμβάνουν ίσα δικαιώματά χωρίς διακρίσεις. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη 700 ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α. παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 2 Ιουνίου και ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/el/aitese-delose-eggraphes-sto-metroo-eidikoy-somatos-iatron-esi και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης- δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους, όπως για παράδειγμα, τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια κλπ.

Πηγή: skai.gr

