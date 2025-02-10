Στη φυλακή οδηγείται ο 16χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 23χρονο αδελφό του στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, το περασμένο Σάββατο,

Μετά την απολογία του, ο 16χρονος κρίθηκε ομόφωνα προφυλακιστέος από εισαγγελέα και ανακριτή και οδηγείται στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Βόλου.

Την ίδια ώρα το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του 16χρονου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί, καθώς φέρεται ότι προέβαλε αντίσταση κατά των αστυνομικών όταν τον συνέλαβαν.

Απολογούμενος ενώπιον του 2ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο ανήλικος επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ένας διαπληκτισμός με τον αδελφό του, κατά τον οποίο - όπως είπε ο ίδιος - ο 23χρονος τον προσέβαλε, γεγονός που τον εξόργισε, με αποτέλεσμα να αντιδράσει με τον τρόπο αυτό.

Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο σπίτι όπου ζουν τα δύο αδέλφια μαζί με την 18χρονη αδελφή τους και την μητέρα τους. Οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση και ο πατέρας, λίγη ώρα νωρίτερα, είχε παραλάβει τον 23χρονο από το στρατόπεδο, όπου υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, και τον πήγε στο σπίτι.

Την ώρα του επεισοδίου, δράστης και θύμα ήταν μόνοι τους, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε λεκτικός διαπληκτισμός.

Ο 16χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς πως είχε συσσωρευμένη οργή μέσα του. Το κίνητρο φέρεται να είναι ο χωρισμός των γονέων του και ότι μεταξύ τους είχαν έντονες αντιπαραθέσεις για το θέμα.

Ο ανήλικος φαίνεται πως μαχαίρωσε τον 23χρονο με μία αναδιπλούμενη φαλτσέτα τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο θώρακα και το πόδι. Από το διαμέρισμα κατασχέθηκαν εκτός από την φαλτσέτα, μία λάμα μαχαιριού και μία λαβή αναδιπλούμενου μαχαιριού.

Το 23χρονο θύμα που είναι φαντάρος δίνει μάχη στη ΜΕΘ μετά το πολύωρο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους γιατρούς ως ιδιαιτέρως σοβαρή.

Πηγή: skai.gr

