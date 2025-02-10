Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λιτανεία στη Σαντορίνη για τους σεισμούς – Στους δρόμους με τις εικόνες οι κάτοικοι του νησιού - Βίντεο

Οι πιστοί περιέφεραν σε κλίμα κατάνυξης τα λείψανα του Αγίου Χαραλάμπους, την εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας και την κάρα του Αγίου Προσδόκιου

λιτανεια

Λιτανεία με αφορμή τον σημερινό εορτασμό του Αγίου Χαραλάμπους, αλλά και ως δέηση για να σταματήσουν οι σεισμοί έκαναν σήμερα το πρωί οι κάτοικοι – όσοι έχουν απομείνει – του Εμπορειού στη Σαντορίνη

Οι πιστοί περιέφεραν στους δρόμους του χωριού, σε κλίμα κατάνυξης, τα λείψανα του Αγίου Χαραλάμπους, την εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας και την κάρα του Αγίου Προσδόκιου, ζητώντας τη θεϊκή προστασία και τη γαλήνη του τόπου τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαντορίνη Σεισμοί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark