Λιτανεία με αφορμή τον σημερινό εορτασμό του Αγίου Χαραλάμπους, αλλά και ως δέηση για να σταματήσουν οι σεισμοί έκαναν σήμερα το πρωί οι κάτοικοι – όσοι έχουν απομείνει – του Εμπορειού στη Σαντορίνη.

Οι πιστοί περιέφεραν στους δρόμους του χωριού, σε κλίμα κατάνυξης, τα λείψανα του Αγίου Χαραλάμπους, την εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας και την κάρα του Αγίου Προσδόκιου, ζητώντας τη θεϊκή προστασία και τη γαλήνη του τόπου τους.

Πηγή: skai.gr

