ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το νέο «ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων στον δημόσιο τομέα της υγείας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση εργασιακή επανένταξη ανέργων με χαμηλή εξειδίκευση, με έμφαση στη μακροχρόνια ανεργία και στην ανεργία των νέων.

Η δράση θα δημιουργήσει 500 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης.

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στον κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και, συγκεκριμένα, στην ειδικότητα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Μεταφορέων Ασθενών ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Τραυματιοφορέων για χρονικό διάστημα 12 μηνών και με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές έως 1.050 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 15:00.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν από μία έως τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων περιλαμβάνουν:

- χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, χωρίς ανώτατο όριο,

- ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2023, ατομικό ή οικογενειακό,

- ηλικία,

- αριθμό ανήλικων τέκνων και

- ανήλικα τέκνα ΑμεΑ.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, στην κατάταξη και στην τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 7.800.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.