Ουκρανός ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα, στο Αγιο Όρος

Η σορός του άνδρα βρέθηκε να επιπλέει παράκτια της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος -  Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή

agio oros

 Τη σορό ενός άνδρα, υπηκόου Ουκρανίας, ανέσυραν το πρωί από θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, άνδρες του Λιμενικού.

Η σορός, που εντοπίστηκε παράκτια της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ουρανούπολης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία του θανόντος.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Άγιον Όρος πνιγμός
