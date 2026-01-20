Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί για δέκατη φορά σε All Star Game καθώς πρώτευσε και πάλι σε ψήφους στην Ανατολή. Ο σούπερ σταρ των Μπακς ήταν πρώτος και με διαφορά στην ψηφοφορία του κοινού στην Ανατολή με 3.218.398, δεύτερος στις ψήφους μεταξύ των παικτών με 147 (πίσω από τον Κέιντ Κάνιγχαμ των Πίστονς που είχε 159) και πέμπτος στις ψήφους των ΜΜΕ με 83 (98 είχε ο Μπράουν των Σέλτικς, 97 ο Κάνιγχαμ, και από 85 ο Μάξι των Σίξερς και ο Μπράνσον των Νικς).

Αυτό όμως δεν είναι είδηση… Είδηση είναι πως τα αδέρφια του, Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο, έλαβαν αρκετές-με βάση και την πενιχρή παρουσία τους-ψήφους. Ο μεν Θανάσης, που έχει φέτος 13 συμμετοχές με 1,7 πόντους σε 3,1 λεπτά κατά μέσο όρο, έλαβε 6 ψήφους από παίκτες (53ος στην κατάταξη), 18.483 ψήφους από το κοινό (79ος στην κατάταξη) και καμία από τα ΜΜΕ. Ο δε Άλεξ, που δεν έχει παίξει ούτε δευτερόλεπτο φέτος στους Μπακς και αγωνίζεται στην θυγατρική τους στην G-League, έλαβε 5 ψήφους από παίκτες (61ος στην κατάταξη), 11.286 ψήφους από το κοινό (107ος στην κατάταξη) και καμία από τα ΜΜΕ.

