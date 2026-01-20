Νυκτερινή αεροπορική επίθεση της Μόσχας στέρησε και πάλι τη θέρμανση σε περισσότερες από 5.600 πολυκατοικίες στο Κίεβο ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει στους 14 βαθμούς κάτω από το μηδέν, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

«Μετά την επίθεση αυτή, 5.635 πολυκατοικίες είναι χωρίς θέρμανση», δήλωσε ο δήμαρχος μέσω του Telegram. Σε μεγάλο μέρος της πόλης έχει εξάλλου διακοπεί και η υδροδότηση, πρόσθεσε.

Μια γυναίκα τραυματίσθηκε και νοσηλεύεται, διευκρίνισε ο Κλίτσκο. Κτίρια υπέστησαν ζημιές, κυρίως ένα δημοτικό σχολείο, πρόσθεσε.

Αυτά τα νέα ρωσικά πλήγματα πραγματοποιούνται μια δεκαριά ημέρες μετά τη χειρότερη επίθεση της Μόσχας στο ενεργειακό δίκτυο του Κιέβου από την αρχή της εισβολής της στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Η επίθεση αυτή, που πραγματοποιήθηκε τα χαράματα της 9ης Ιανουαρίου, είχε στοχοθετήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις στερώντας τη θέρμανση στη μισή πόλη και το ηλεκτρικό σε πάρα πολλούς κατοίκους για μέρες και σε θερμοκρασίες παγετού.

Την περασμένη νύκτα, η Ρωσία έστειλε αρχικά στο Κίεβο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μάχης μεγάλου βεληνεκούς, πριν εξαπολύσει πυραύλους κρουζ εναντίον της πόλης και της περιφέρειάς της.

Εκρήξεις ακούσθηκαν επανειλημμένα στο κέντρο της πρωτεύουσας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, οι οποίοι είδαν επίσης να αναλαμβάνει δράση η αντιαεροπορική άμυνα.

«Οι κοινοτικές και ενεργειακές υπηρεσίες εργάζονται για να αποκαταστήσουν τη θέρμανση, την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση στις κατοικίες των πολιτών του Κιέβου», πρόσθεσε ο Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν το 80% των πολυκατοικιών, που δεν έχουν σήμερα θέρμανση, είχαν αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα και μετά την προηγούμενη επίθεση.

Εξάλλου μια κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής στην περιφέρεια της Βίνιτσα της κεντρικής Ουκρανίας επλήγη από ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε σήμερα η κυβερνήτης Ναταλία Ζαμπολότνα.

Η Ζαμπολότνα δεν διευκρίνισε ο είδος της εγκατάστασης που επλήγη, προσθέτοντας μέσω του Telegram ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Στην Βίνιτσα βρίσκεται το αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

