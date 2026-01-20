Οι Βασιλικές κατοικίες στην Αθήνα: Ο Πύργος Βασιλίσσης και η Δούκισσα της Πλακεντίας

Ο Πύργος Βασιλίσσης στο Ίλιον, τα ανάκτορα, οι κήποι, οι δρόμοι που χάραξαν την πόλη.

Η βασίλισσα Αμαλία και ο Όθων αφήνουν πίσω τους μια Αθήνα που μαθαίνει να λειτουργεί ως ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, λίγο πριν το τέλος της βασιλείας τους.

Στο ίδιο ιστορικό τοπίο συναντάμε και τη Δούκισσα της Πλακεντίας, μια ιδιαίτερη παρουσία της ίδιας εποχής, που κινείται στους ίδιους τόπους και φωτίζει μια άλλη όψη της αθηναϊκής ιστορίας του 19ου αιώνα.

Αφηγείται ο Βασίλης Κουτσαβλής, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Κτήματος Τατοΐου.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου