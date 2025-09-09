Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα - Ταρακούνησε και την Αττική

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12.27 μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Νέα Στύρα και Μαραθώνα, με αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητή τόσο στον Εύβοια όσο και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ με το επίκεντρο να βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή 5 χλμ ΔΒΔ από Νέα Στύρα Ευβοίας, με εστιακό βάθος 13,6 χλμ.

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού ανέφερε αρχικά ότι το επίκεντρο βρισκόταν 4 Χλμ. ΒΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας, ενώ τοποθετούσε το εστιακό βάθος στα 2,3 χλμ.

Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν κλήσεις ούτε προς το ΕΚΑΒ ούτε προς την Πυροσβεστική.

Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Επιπλέον το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής καθώς και της ΕΛΑΣ και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο σεισμός χαρακτηρίζεται επιφανειακός και αναμένεται μετασεισμική δραστηριότητα σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Εχουν ακολουθήσει δυο μετασεισμοί, ένας στη 01.36 κι ένας στη 01.43, 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το MeteoLiosia ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook βίντεο από την κάμερά του τη στιγμή του σεισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.