Οι φορτώσεις ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο από το ρωσικό λιμάνι του Πριμόρσκ ενδέχεται να αυξηθούν τον Ιανουάριο κατά περίπου ένα τρίτο σε σχέση με τον Δεκέμβριο και να ξεπεράσουν τα 2,2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, υποστηριζόμενες από την υψηλότερη παραγωγή καυσίμων και την εποχιακά ασθενέστερη εγχώρια ζήτηση, σύμφωνα με στοιχεία από εμπόρους και υπολογισμούς της LSEG και του Reuters που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Τον Δεκέμβριο, οι εξαγωγές μέσω του Πριμόρσκ, του μεγαλύτερου λιμανιού της Ρωσίας για αποστολές ντίζελ με εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, αυξήθηκαν κατά 35% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 1,7 εκατομμύρια τόνους.

Τα στοιχεία για τις μεταφορές δείχνουν ότι οι φορτώσεις ντίζελ από το λιμάνι του Πριμόρσκ μέχρι στιγμής αυτό το μήνα ανήλθαν συνολικά σε 1,356 εκατομμύρια τόνους, ή περίπου 71.400 τόνους την ημέρα, με την Τουρκία, τη Βραζιλία και το Μαρόκο να είναι μεταξύ των βασικών προορισμών, αν και πολλά δεξαμενόπλοια δεν έχουν ακόμη δηλώσει τα λιμάνια εκφόρτωσης.

Σύμφωνα με την LSEG, τέσσερα επιπλέον πλοία που μεταφέρουν συνολικά 170.000 τόνους ULSD φορτώνονται επί του παρόντος στο λιμάνι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.