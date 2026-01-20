Μπέσεντ: Είμαι βέβαιος ότι οι ηγέτες δεν θα κλιμακώσουν την κατάσταση - Θα βρεθεί μια λύση για τη Γροιλανδία

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι είναι βέβαιος ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα «επιδεινώσουν» τις εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το σχέδιό τους να αγοράσουν τη Γροιλανδία και ότι θα βρεθεί μια λύση.

«Είμαι βέβαιος ότι οι ηγέτες δεν θα κλιμακώσουν την κατάσταση και ότι το θέμα θα επιλυθεί με τρόπο που θα είναι πολύ θετικός για όλους», δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Πηγή: skai.gr

