Ισχυρός μετασεισμός καταγράφηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε μέγεθος 5 Ρίχτερ, με επίκεντρο περίπου 18 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου και εστιακό βάθος 7,7 χιλιομέτρων.

Ο κύριος σεισμός νωρίς το πρωί της Παρασκευής είχε μεγέθος 5,7 Ρίχτερ και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους του νησιού. Ωστόσο, δεν υπήρξαν αναφορές για προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

