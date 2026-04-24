Ισχυρός μετασεισμός καταγράφηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε μέγεθος 5 Ρίχτερ, με επίκεντρο περίπου 18 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου και εστιακό βάθος 7,7 χιλιομέτρων.
Ο κύριος σεισμός νωρίς το πρωί της Παρασκευής είχε μεγέθος 5,7 Ρίχτερ και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους του νησιού. Ωστόσο, δεν υπήρξαν αναφορές για προβλήματα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.