Ισχυρός μετασεισμός 5 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Νωρίτερα το πρωί είχε σημειωθεί δόνηση 5,7 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους του νησιού

Ισχυρός μετασεισμός καταγράφηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε μέγεθος 5 Ρίχτερ, με επίκεντρο περίπου 18 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου και εστιακό βάθος 7,7 χιλιομέτρων.

Ο κύριος σεισμός νωρίς το πρωί της Παρασκευής είχε μεγέθος 5,7 Ρίχτερ και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους του νησιού. Ωστόσο, δεν υπήρξαν αναφορές για προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρήτη Σεισμός
