Της Έλενας Γαλάρη

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο οποίος απεβίωσε πριν από λίγες ημέρες, αναμένεται να προσκομιστεί στο δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση της σύμβασης 717.

Με την έναρξη της διαδικασίας, οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο νομικός σύμβουλος του κράτους, που υπερασπιζόταν τον αποθανόντα προσκόμισε στο δικαστήριο, αντί για βεβαίωση θανάτου, την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών σχετικά με τον θάνατο του εκλιπόντα, δηλώνοντας ότι δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλίσει επίσημο έγγραφο.

«Πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη λόγω θανάτου» δήλωσε ο Νίκος Πουλάκος, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και συνήγορος του θανόντος, χωρίς να προσκομίσει πιστοποιητικό θανάτου.

«Το δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου»,ανέφερε η δικηγόρος της οικογένειας του Παύλου Ασλανίδη, εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής», με την εισαγγελέα να επισημαίνει ότι «το γεγονός του θανάτου δεν αμφισβητείται και μπορεί να αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως».

Το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά, για να προσκομιστεί ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποθανόντα ελεγκτή.

Στο εδώλιο είχαν παραπεμφθεί δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με πλημμελή έρευνα που φέρονται να διενήργησαν σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ για την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

