Νεκρές στο διαμέρισμά τους στο κέντρο της Λάρισας βρέθηκαν χθες νεκρές δύο γυναίκες. Πρόκειται για την 90χρονη μητέρα και την 66χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με το larissanet, οι σοροί των γυναικών εντοπίστηκαν περίπου στις 7.00 μ.μ. σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που καταδεικνύει πως ο θάνατος επήλθε πριν από ημέρες.

Στο σημείο υπήρχε έντονη δυσοσμία, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. μπήκε στο διαμέρισμα μετά από ειδοποίηση συγγενών

Η πρώτη εικόνα δεν παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να αποφαγηνιστούν οι ακριβείς αιτίες του θανάτου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α.Τ. Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

