Νέος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ο Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος Ελλάδα 13:30, 09.10.2023

Ο Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος εξελέγη νέος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, με 73 ψήφους από την Ιερά Σύνοδο