Ένα νέο, σαφώς αυστηρότερο πλαίσιο για την οδική ασφάλεια φέρνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που ψηφίζεται σήμερα, Τετάρτη, στη Βουλή. Για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσμός των κλιμακωτών ποινών σε περίπτωση υποτροπής, ενώ οι ποινές για σοβαρά τροχαία ατυχήματα μπορούν πλέον να φτάνουν μέχρι και τα ισόβια, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Η φιλοσοφία του νέου ΚΟΚ αποσκοπεί στην αυστηροποίηση των συνεπειών για επικίνδυνες συμπεριφορές, με στόχο την αποτροπή και την ευαισθητοποίηση των οδηγών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή ομιλία του στη Βουλή, «δεν μπορούμε να συνθηκολογήσουμε με το χάος και την ανομία στον δρόμο».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε ότι ο νέος ΚΟΚ στοχεύει να προστατεύσει ζωές, αλλά πρόσθεσε ότι για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά.

Οι πολίτες θα μπορούν πλέον να ενημερώνονται άμεσα για κάθε παράβαση μέσω του Ψηφιακού Βοηθού στο gov.gr.

Οι σοβαρότερες αλλαγές και οι νέες ποινές

Εδώ τίθενται σε ισχύ κλιμακωτές ποινές με τρεις βαθμίδες υποτροπής.

Για επικίνδυνες παραβάσεις όπως:

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη ή STOP

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Κόντρες

Μη χρήση κράνους

Πρώτη παράβαση: πρόστιμο 350€, αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες

Πρώτη υποτροπή: πρόστιμο 1.000€, στέρηση άδειας για 180 ημέρες

Δεύτερη υποτροπή: πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Σε περίπτωση ατυχήματος:

1η υποτροπή : πρόστιμο 2.000€, στέρηση άδειας για 4 χρόνια

: πρόστιμο 2.000€, στέρηση άδειας για 4 χρόνια 2η υποτροπή: πρόστιμο 4.000€, στέρηση άδειας για 8 χρόνια

Παραβίαση σηματοδότη ή STOP

Ακόμη και χωρίς ατύχημα:

1η φορά : πρόστιμο 700€, 60 ημέρες χωρίς άδεια

: πρόστιμο 700€, 60 ημέρες χωρίς άδεια 1η υποτροπή : 1.000€, 180 ημέρες

: 1.000€, 180 ημέρες 2η υποτροπή: 2.000€, 1 χρόνος

Για STOP χωρίς πρόκληση ατυχήματος:

1η φορά : 350€, 30 ημέρες

: 350€, 30 ημέρες 1η υποτροπή : 1.000€, 180 ημέρες

: 1.000€, 180 ημέρες 2η υποτροπή: 2.000€, 1 έτος

Με ατύχημα:

1η φορά : 700€, 60 ημέρες

: 700€, 60 ημέρες 1η υποτροπή : 2.000€, 4 χρόνια

: 2.000€, 4 χρόνια 2η υποτροπή: 4.000€, 8 χρόνια

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη μέτρηση αλκοόλ:

1) 0,50 – 0,80 gr/L:

1η φορά : 350€ και 30 ημέρες χωρίς δίπλωμα

: 350€ και 30 ημέρες χωρίς δίπλωμα 1η υποτροπή : 1.000€, 180 ημέρες

: 1.000€, 180 ημέρες 2η υποτροπή: 2.000€, 1 χρόνος

2) 0,80 – 1,10 gr/L:

1η φορά : 700€, 90 ημέρες χωρίς άδεια, υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος

: 700€, 90 ημέρες χωρίς άδεια, υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος 1η υποτροπή : 1.000€, 180 ημέρες

: 1.000€, 180 ημέρες 2η υποτροπή: 2.000€, 1 χρόνος

3) Πάνω από 1,10 gr/L:

1η φορά : 1.200€, 6 μήνες χωρίς δίπλωμα

: 1.200€, 6 μήνες χωρίς δίπλωμα 1η υποτροπή : 2.000€, 7 χρόνια

: 2.000€, 7 χρόνια 2η υποτροπή: 4.000€, 10 χρόνια

Ποινές Ποινικού Κώδικα: Φυλάκιση 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για 10 μέρες έως 6 μήνες.

Παραβάσεις με μοτοσυκλέτα και κράνος

Η μη χρήση κράνους επιφέρει:

1η φορά : 350€, 30 ημέρες χωρίς άδεια

: 350€, 30 ημέρες χωρίς άδεια 1η υποτροπή : 1.000€, 6 μήνες

: 1.000€, 6 μήνες 2η υποτροπή: 2.000€, 1 χρόνος

Εάν ο συνεπιβάτης δεν φορά κράνος, και οι δύο τιμωρούνται με 350€, ακόμη και αν ο οδηγός φορά κράνος.

Κακούργημα η εγκατάλειψη τραυματία

Πλέον η εγκατάλειψη τραυματία από πλημμέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα.

Παρακώλυση κυκλοφορίας σιδηροδρόμων:

Διοικητικό πρόστιμο 1.200€, αφαίρεση άδειας 60 ημέρες

Ποινική διάσταση: φυλάκιση 1-5 έτη, 2.000€ πρόστιμο

Τεχνολογία στην υπηρεσία της οδικής ασφάλειας

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, 2.500 κάμερες θα έχουν τοποθετηθεί πανελλαδικά έως το 2026.

Ψηφιακή επίδοση κλήσεων μέσω του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος

μέσω του Accidents.maps.gov.gr: Διαδραστικός χάρτης τροχαίων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Αυτοδιοίκηση, περισσότερες από 2.500 κάμερες θα έχουν τοποθετηθεί ως το 2026 σε όλη την Επικράτεια και μέσω του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, θα έχουμε για πρώτη φορά ψηφιακή επίδοση κλήσεων. pic.twitter.com/YNsctik0g6 — kyranakis (@kyranakis) June 10, 2025

Στατιστικά: Η Ελλάδα έχει μειώσει σημαντικά τους θανάτους σε τροχαία (από 2.182 το 1998 σε 665 το 2024), αλλά παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αλλαγές και στα ΜΜΜ - Προνόμια για συγκεκριμένες κατηγορίες ταξί

Ανανεώνεται ο στόλος λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Προτεραιότητα στα δρομολόγια μέσω αποκλειστικών λωρίδων

Εξαιρέσεις στις απαγορεύσεις κυκλοφορίας για ταξί:

Επιβίβαση/αποβίβαση Νυχτερινές ώρες ΑμεΑ Νεφροπαθείς Οχήματα μηδενικών ρύπων

Αυτός ο νέος ΚΟΚ συνιστά τη μεγαλύτερη θεσμική παρέμβαση στον τομέα της οδικής ασφάλειας την τελευταία δεκαετία.

Στόχος: λιγότεροι θάνατοι, περισσότερη υπευθυνότητα, αυστηρή επιτήρηση και αποτελεσματική πρόληψη.

