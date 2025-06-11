Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 11 Ιουνίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:02 και δύση ήλιου στις 20:47 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 11 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και του Αγίου Ζαφειρίου του Νεομάρτυρα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Βαρθολομαίος *
  • Βαρνάβας
  • Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *
  • Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος, Ζαφείρης

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:47 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 14.8 ημερών
 

