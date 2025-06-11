Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 11 Ιουνίου

Σήμερα, Τετάρτη 11 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και του Αγίου Ζαφειρίου του Νεομάρτυρα.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Βαρθολομαίος *
- Βαρνάβας
- Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *
- Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος, Ζαφείρης
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:47 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 14.8 ημερών
