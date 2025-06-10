Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε διάρρηξη αυτοκινήτου με λεία 121.150 ευρώ

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, διάρρηξη οχήματος, που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2023 στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης, με λεία 121.150 ευρώ.

Για την υπόθεση, μετά από έρευνα αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, 67 και 32 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την κατάλληλη αξιοποίηση των προανακριτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, οι κατηγορούμενοι επιβαίνοντας σε όχημα, ιδιοκτησίας του 67χρονου, παρακολούθησαν 43χρονο και προχώρησαν στη διάρρηξη του οχήματός του, σπάζοντας την πόρτα του συνοδηγού, στο σημείο όπου το είχε σταθμεύσει, αφαιρώντας μία τσάντα με 121.150 ευρώ και έγγραφα.

Από την επακόλουθη έρευνα, εντοπίστηκε το όχημα του 67χρονου στη Χαλκηδόνα όπου και κατασχέθηκε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ και οι δύο κατηγορούμενοι, μετά την απολογία τους, προφυλακίστηκαν και κρατούνται στις φυλακές Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

