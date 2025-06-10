ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκαν 55 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων στα Δυτικά Προάστια

Η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κλοπές-διαρρήξεις οικιών σε περιοχές των Δυτικών Προαστίων.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε οικισμό του Ασπροπύργου, συνελήφθησαν 3 άτομα ηλικίας 20,21 και 24 ετών, κατηγορούμενοι για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε οικίες, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 6 μέλη της οργάνωσης τα οποία αναζητούνται.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές-διαρρήξεις οικιών σε περιοχές των Δυτικών Προαστίων της Αττικής, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους άνω των 120.000 ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι έχοντας ως ορμητήριο οικισμό του Ασπροπύργου, κυρίως μετά τη δύση του ηλίου κινούμενοι με επιχειρησιακά οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγισή και εν συνεχεία τη διαφυγή τους, αφού επέλεγαν τις οικίες-στόχους τους, αναζητώντας κυρίως μονοκατοικίες και διαμερίσματα ισογείου ή πρώτου ορόφου, και έχοντας προσχεδιάσει τον τρόπο δράσης τους, εισέρχονταν σε αυτές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και χρήση γαντιών και αφαιρούσαν κοσμήματα, χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση κατά τη διάπραξη των κλοπών τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους όπως «μπουκαδόροι», «τσιλιαδόροι», οδηγός οχήματος και συντονιστής ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με τον συντονισμό και την ενημέρωση των λοιπών μελών σε περίπτωση εμφάνισης της Αστυνομίας ή των ενοίκων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοσμήματα και χρυσαφικά,

ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κλοπές,

επιχειρησιακές τηλεφωνικές συσκευές καθώς και

επιχειρησιακά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, έχουν εξιχνιαστεί 55 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν αύριο το πρωί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.