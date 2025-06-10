Σειρά νομοθετικών βελτιώσεων όπως είχε προαναγγείλει, σύμφωνα με τις προτάσεις κομμάτων και φορέων, κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και λοιπές διατάξεις» στην ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι βελτιώσεις που έχουν ουσία αφορούν: Τη θέσπιση διοικητικού προστίμου 700 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 60 ημέρες, την πρώτη φορά της παράβασης για αναστροφή, εφόσον έχει προκληθεί τροχαία σύγκρουση. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, οι κυρώσεις επιβαρύνουν τον παραβάτη μισθωτή οδηγό. Επίσης, οι απαγορεύσεις στάθμευσης των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, θα αφορούν πλέον τροχόσπιτα μήκους 7,5 μέτρων (αντί 6 μέτρων, όπως προβλεπόταν) σύμφωνα με την τεκμηρίωση που κατέθεσε ο οικείος Σύλλογος Επαγγελματιών Αυτοκινούμενων και Ρυμουλκούμενων Τροχόσπιτων Ελλάδος.

Αναφορικά με την κίνηση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες, ο κ. Κυρανάκης είπε πως διευκρινίζεται στη διάταξη του νέου ΚΟΚ, πως το χρονικό όριο των 30 δευτερολέπτων για τη στάση επιβίβασης - αποβίβασης επιβάτη, δεν ισχύει όταν γίνεται σε υπάρχουσα εσοχή, όπως και όταν αφορά επιβάτες με κινητική δυσκολία. Επίσης, εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση υπουργικής απόφασης για την κυκλοφορία των ταξί στις λεωφορειολωρίδες, όταν μετακινούν κατηγορίες επιβατών για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως π.χ. νεφροπαθών για αιμοκάθαρση.

Με νομοθετική βελτίωση στο άρθρο 17, είπε πως «μια και η τεχνολογία προχωρά, μαζί με την απαγόρευση της χρήση κινητού κατά την οδήγηση προστίθενται και οι άλλες συσκευές τηλεπικοινωνίας, όπως η χρήση επικοινωνίας μέσω φορητών ηλεκτρονικών συσκευών με τη μορφή ρολογιού χειρός και αντιστοίχως των τάμπλετ».

