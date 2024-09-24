Νέος δικαστικός χάρτης: Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι δικηγόροι της Αθήνας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποφάσισε την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων και στοχευμένων αποχών, λόγω εφαρμογής του «νέου» δικαστικού χάρτη».

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε να πραγματοποίησει την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024 (10π.μ.) συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον 'Αρειο Πάγο και την ταυτόχρονη πραγματοποίηση τρίωρης στάσης καθολικά από όλα τα δικαστήρια την ίδια μέρα από 9 π.μ. έως 12 μ. και την πραγματοποίηση στοχευμένης αποχής από τις 7 έως και στις 14 Οκτωβρίου 2024 από την εκδίκαση υποθέσεων ανακοπών, εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων

Η ανακοίνωση του ΔΣΑ έχει ως εξής:

«Το Δ.Σ. του ΔΣΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, έλαβε τις εξής αποφάσεις για τους λόγους που αναλύονται σε ανακοίνωση που θα εκδοθεί για την απαράδεκτη και τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί στα δικαστήρια της Αθήνας λόγω εφαρμογής του «νέου» δικαστικού χάρτη:

1. Την πραγματοποίηση την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 10.00 συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από τον 'Αρειο Πάγο και την ταυτόχρονη πραγματοποίηση τρίωρης στάσης καθολικά από όλα τα δικαστήρια την ίδια μέρα από τις 09.00 έως 12.00. Το ΔΣ καλεί τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή για να καταγραφεί με δυναμικό τρόπο η αντίδραση του δικηγορικού σώματος απέναντι σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά.

2. Την πραγματοποίηση στοχευμένης αποχής από τις 7 έως και τις 14 Οκτωβρίου 2024 από την εκδίκαση υποθέσεων ανακοπών, εγγραφής και εξάλειψης προσημειώσεων (τόσο των πληρεξουσίων δικηγόρων όσο και των δικηγόρων που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο του Ν. 5095/2024), καθώς και από την εκδίκαση όλων των υποθέσεων στις περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών.

3. Την παράσταση διαμαρτυρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ στις 3-10-2024 κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Βουλή για τον εορτασμό της ημέρας Δικαιοσύνης.

4. Την πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου και δημιουργίας βίντεο για την ανάδειξη των προβλημάτων που δημιουργεί η εφαρμογή του «νέου» δικαστικού χάρτη».

Πηγή: skai.gr

