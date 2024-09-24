Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι την ανάκληση απαλλοτρίωσης ακινήτου, η οποία έχει συντελεστεί, μπορούν να τη ζητήσουν μόνο οι αρχικοί κύριοι του ακινήτου και οι κληρονόμοι τους και δεν νομιμοποιούνται να τη ζητήσουν οι λεγόμενοι «ειδικοί διάδοχοι», δηλαδή τα παιδιά των κληρονόμων στα οποία περιήλθε η κυριότητα του ακινήτου με γονική παροχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, δεν νομιμοποιούνται να ζητήσουν την ανάκληση απαλλοτρίωσης ακινήτου, εφόσον αυτό έχει πουληθεί, ούτε οι νέοι ιδιοκτήτες που αγόρασαν το ακίνητο.

Ειδικότερα, την Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος η Μαίρη Σάρπ και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνα Φιλοπούλου) την απασχόλησε περίπτωση ατόμων στα οποία περιήλθε στη νομή και κατοχή τους με γονική παροχή ακίνητο 67 τ.μ. στην περιοχή του Μακρυγιάννη το οποίο το 1963 είχε απαλλοτριωθεί από το Δημόσιο. Η απαλλοτρίωση έγινε στο πλαίσιο της προστασίας του όμορου αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1297/2024 απόφασή του απέρριψε την αίτηση των «ειδικών διαδόχων» που ζητούσαν να ανακληθεί η εν λόγω απαλλοτρίωση του ακινήτου, κρίνοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου 4663/2020,νομιμοποιούνται να ζητήσουν την ανάκληση της απαλλοτρίωσης, μόνον ο αρχικός ιδιοκτήτης ή ο καθολικός του διάδοχος (κληρονόμος), όχι όμως οι «ειδικοί διάδοχοι τους».

Κατά συνέπεια, καταλήγει η δικαστική απόφαση «οι "ειδικοί διάδοχοι" του αρχικού ιδιοκτήτη απαλλοτριωθέντος ακινήτου δεν νομιμοποιούνται στην υποβολή αιτήσεως περί ανακλήσεως συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, ούτε και στην άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της ρητής ή σιωπηρής άρνησης της διοικήσεως να ανακαλέσει την εν λόγω απαλλοτρίωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

