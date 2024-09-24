Το ζευγάρι των Παλαιοχριστιανών άρπαξε το βρέφος από το «Αλεξάνδρα»

Τον 45χρονο Παλαιοχριστιανό και τη σύζυγο του αναζητά η Αστυνομία, καθώς κατηγορούνται για αρπαγή βρέφους.

Οπως αναφέρει η Αστυνομία, ο 45χρονος μαζί με τη σύζυγο του επισκέφθηκαν σήμερα το νοσοκομείο Αλεξάνδρα προκειμένου να δουν το βρέφος τους, που γεννήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, αλλά παρέμενε στο νοσοκομείο, καθώς ο κοινωνικός λειτουργός είχε κρίνει ακατάλληλο το περιβάλλον διαβίωσης της οικογένειας και είχε απαγορεύσει να δοθεί στους γονείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος είχε προγραμματιστεί να μεταφερθεί σε Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», αλλά ο 45χρονος μαζί με τη γυναίκα του το άρπαξαν από το νοσοκομείο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την υπόθεση διερευνά το ΑΤ Συντάγματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.