Πειραιάς: Ανήλικος άρπαξε αλυσίδα από λαιμό ηλικιωμένης

Ενας ανήλικος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, απογευματινές χθες στην περιοχή του Πειραιά, κατηγορούμενος για ληστεία.

Ειδικότερα, ο 16χρονος στην περιοχή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αφαίρεσε από ηλικιωμένη γυναίκα με τη χρήση σωματικής βίας, σταυρό και χρυσή αλυσίδα λαιμού.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο του συμβάντος μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 16χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε η αλυσίδα που είχε αφαιρέσει νωρίτερα και αποδόθηκε στην παθούσα.

Συνελήφθη επιπλέον και γονέας του για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.