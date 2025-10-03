Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι του Νίκου Κοκλώνη και συνεργατών του με τον αρχηγό του κυκλώματος επιστροφών ΦΠΑ

Νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους για τη δράση του κυκλώματος που θησαύριζε από την έκδοση εικονικών τιμολογίων και της επιστροφής ΦΠΑ, φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ. Σε κάποιους από τους διαλόγους, φαίνεται πως ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός Νίκος Κοκλώνης αλλά και συνεργάτες του, συνομιλούσαν με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος.

Ο γνωστός παραγωγός φαίνεται πως όχι μόνο είχε άμεση επικοινωνία αλλά προσπαθούσε με τον αρχηγό του κυκλώματος να διαχειριστεί και προβλήματα που σχετίζονταν με συνεργάτη του.

Συγκεκριμένα, σε συνομιλία του ανέφεραν:

Αρχηγός: Που’ σαι ρε πρόεδρε της καρδιάς μας;

Νίκος Κοκλώνης: Τι κάνει αυτός ο ανθρωπάκος που σου έστειλα;

Αρχηγός: Ο δικός μου είναι, συνέταιρός μου είναι.

Νίκος Κοκλώνης: Ξέρω μωρέ, είναι κατακόκκινος παντού. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, να το γνωρίζεις. Δεν αναφέρομαι σε εμάς που ξεπερνάμε τα προβλήματα, αναφέρομαι στης άλλης.

Αρχηγός: Τι πρόβλημα (έχει) για πες μου να ξέρω, είναι κάτι από εμάς;

Νίκος Κοκλώνης: Δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση η τράπεζα που δε θα του ανοίξει ποτέ λογαριασμό να ξέρεις, χτύπησε ήδη σε ένα τερματικό.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, μέσα από εταιρεία στις Αχαρνές, τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος κατάφερναν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια ακόμη και σε πραγματικές εταιρείες. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του Νίκου Κοκλώνη, συνεργάτες του οποίου φέρεται να συνομιλούσαν συχνά με τον αρχηγό του κυκλώματος.

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

Συνεργάτης: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη λέω, αν τον ήθελες κάτι.

Αρχηγός: Ναι θα σε πάρω σε λίγο.

Σε συνομιλία του μάλιστα με τον οικονομικό διαχειριστή των εταιρειών του κ. Κοκλώνη, ο αρχηγός της σπείρας εκφράζει την πρόθεσή του να μοιραστεί μαζί του το παράνομο κέρδος.

Οικονομικός διαχειριστής εταιρείας: Πες μου, αυτή η εταιρεία τι επιστροφή έχει;

Αρχηγός: 389.000 ευρώ.

Οικονομικός διαχειριστής εταιρείας: Και χρωστάς κάπου αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;

Αρχηγός: Όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά.

Όπως φαίνεται επίσης από την έρευνα, στο κύκλωμα υπήρχαν ξεκάθαροι ρόλοι, δομή και ένας εκτελεστικός βραχίονας με εκατοντάδες εταιρείες και δεκάδες μπροστινούς.

Στις συνομιλίες του με μέλη του κυκλώματος ο αρχηγός και πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας μιλάει για εικονικές συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σαν να πρόκειται για απλές γραφειοκρατικές διαδικασίες:

Αρχηγός: Αν χρειαστούν χαρτί για καύσιμα, έχουμε να τους δώσουμε;

Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο, τι θες; Τι ποσό;

Αρχηγός: 150.000 ευρώ. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Μέλος: Τι καύσιμο;

Αρχηγός: Το καύσιμο πετρέλαιο ρε φίλε για φορτηγά και α…. μύδια.

Οι εικονικές συναλλαγές γίνονταν στα ονόματα δεκάδων οχυρανθρώπων που τοποθετούνταν ως εκπρόσωποι σε εταιρείες – φαντάσματα και ο αρχηγός έστελνε άλλους ώστε να κάνουν καλύψεις των παράνομων κερδών.

Αρχηγός: 13.890 ευρώ. Και τα του πεις του αλλουνού, κάνε μου μια ανάληψη, πες του 13.800 και δώσε μου 13.750, θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο.

Διαχειριστής εταιρείας: Ναι εννοείται, θα του το πω.

Σημειώνεται πως στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο πρόεδρος αθηναϊκής ΠΑΕ που είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε παρόμοια υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Κοκλώνης μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη αρνήθηκε πως έχει σχέση με το κύκλωμα επισημαίνοντας πως «καμία εταιρεία μου δεν έχει εικονικά τιμολόγια».

